Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России

Тренер Александр Григорян высоко оценил качество игры московского «Динамо».
«Динамо» на данный момент показывает лучший футбол в России. Много тонких и сложных взаимодействий, выполняемых на высокой скорости.
Марцел Личка выстроил тройку полузащитников Лаксальт‑Карраскаль‑Чавес. Каждый из них в атаке может опуститься ниже, сменить позицию. В этой ротации нет лишней беготни.
Эта тройка освобождается от мяча и может развивать атаки. При такой тройке Даниил Фомин проигрывает конкуренцию», – сказал Григорян.
- «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) в первом матче после зимней паузы.
- Команда идет на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».