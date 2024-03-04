Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России

Тренер Александр Григорян высоко оценил качество игры московского «Динамо».

«Динамо» на данный момент показывает лучший футбол в России. Много тонких и сложных взаимодействий, выполняемых на высокой скорости.

Марцел Личка выстроил тройку полузащитников Лаксальт‑Карраскаль‑Чавес. Каждый из них в атаке может опуститься ниже, сменить позицию. В этой ротации нет лишней беготни.

Эта тройка освобождается от мяча и может развивать атаки. При такой тройке Даниил Фомин проигрывает конкуренцию», – сказал Григорян.