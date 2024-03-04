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    • Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России

    Григорян назвал команду, показывающую лучший футбол в России

    Тренер Александр Григорян высоко оценил качество игры московского «Динамо».

    «Динамо» на данный момент показывает лучший футбол в России. Много тонких и сложных взаимодействий, выполняемых на высокой скорости.

    Марцел Личка выстроил тройку полузащитников Лаксальт‑Карраскаль‑Чавес. Каждый из них в атаке может опуститься ниже, сменить позицию. В этой ротации нет лишней беготни.

    Эта тройка освобождается от мяча и может развивать атаки. При такой тройке Даниил Фомин проигрывает конкуренцию», – сказал Григорян.

    • «Динамо» победило «Локомотив» (2:1) в первом матче после зимней паузы.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ с 4-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 22:33
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    Комментарии (5)
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    шахта Заполярная
    1709581669
    Опустил Григорян питорских снежков. Сейчас палкожопые набегут
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    MaxRnD
    1709582177
    Как будет переобуваться Григорян, если Динамо вдруг после этой игры начнёт "ливать" направо и налево ?
    Ответить
    andr45
    1709584561
    То есть по мнению выдающегося армянского тренера и футбольного мыслитетеля, в Динамо при иностранном тренере русским парням в игровом плане ничего не светит? Впрочем, как и в ZENITE)
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    SLADE2019
    1709617348
    Динамо показало лучший футбол в конкретном 19 туре. Не больше. Подобные похвалы оно еще не заслужило. И вряд ли заслужит.
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