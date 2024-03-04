Реакция Аршавина на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля перед очным матчем двух команд.

Испанец в день игры улетел в Москву, чтобы посмотреть встречу на клубной базе.

Он был дисквалифицирован на матч с «Зенитом», который завершился нулевой ничьей.

– Я думаю, если бы Абаскаль тренировал в Испании или в Швейцарии, он бы не уехал.

– О чем это говорит?

– Об отношении к стране.

– Что это значит?

– Абаскаль нарушает любые футбольные нормы. Он думает: «Что бы я ни сделал, они все схавают. Если не схавают, заплатят, и я уеду».

Я уже похож на Радимова, который хочет уволить Абаскаля. Но в Петербурге «Спартак» сыграл здорово.