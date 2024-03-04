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    • Реакция Аршавина на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Реакция Аршавина на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля перед очным матчем двух команд.

    • Испанец в день игры улетел в Москву, чтобы посмотреть встречу на клубной базе.
    • Он был дисквалифицирован на матч с «Зенитом», который завершился нулевой ничьей.

    – Я думаю, если бы Абаскаль тренировал в Испании или в Швейцарии, он бы не уехал.

    – О чем это говорит?

    – Об отношении к стране.

    – Что это значит?

    – Абаскаль нарушает любые футбольные нормы. Он думает: «Что бы я ни сделал, они все схавают. Если не схавают, заплатят, и я уеду».

    Я уже похож на Радимова, который хочет уволить Абаскаля. Но в Петербурге «Спартак» сыграл здорово.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    04.03.2024 21:48
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krics
    1709579366
    Чипсоед обрати внимание на своего тренера,ихмо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1709579557
    Отбиваться с автобусом это называется теперь мощно и здорово! Аршава и Радимов гондурасы
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    VPERDIV SPARTAK
    1709579596
    Прикрыть наркобарыгу это тоже насмешка
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709581530
    Зачем Абаскалю сидеть на пахнущей аммиаком скамейке, когда он спокойно мог посмотреть на базе Спартака.
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    VVM1964
    1709581810
    Твое то какое дело ??? Своих дел мало, а может их нет совсем - языком тут без продыха чешешь !!! (((
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    anatolich72
    1709582186
    Клоун, уже все проехали, а он задним числом живёт.
    Ответить
    NewLife
    1709584719
    У этого члена правления крыша совсем съехала.
    Ответить
    andr45
    1709586658
    – Я думаю, если бы Абаскаль тренировал в Испании или в Швейцарии, он бы не уехал. – О чем это говорит? – Об отношении к стране. А, когда ты вместе с БЫСТРОВЫМ кидал футболку сборной России на землю и топтал ее, это не отношение к стране? "Абаскаль нарушает любые футбольные нормы." Когда ты будучи в стельку пьяным, затеял в Лондоне драку с вышибалой ночного клуба, в а это время, «Арсенал» проводил матч с «Норвичем» вписвается в футбольные нормы? А, когда ты выкидывал из дома свою жену вместе с дочкой это в какие нормы вписывается? Вот еще: Согласно информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Санкт-Петербурга, Андрей Аршавин задолжал бывшей жене порядка 7,5 миллионов рублей в связи с тем, что злостно
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    Алексей З
    1709612219
    Не понял из за чего весть шум , поднятый пробмжовской гопотой ? Абаскаль весь день до игры был с командой , провёл установку и только на время матча уехал в Москву. Если по регламенту он не может быть в раздевалке,то кого волнует где он смотрит и откуда звонит ? Уже просто не знают до чего ещё дое..ться, при упоминании Спартака.
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