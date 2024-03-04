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    • Аршавин ответил, почему не задал Путину обещанный вопрос про Fan ID

    Аршавин ответил, почему не задал Путину обещанный вопрос про Fan ID

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не обсудил введение Fan ID с президентом России Владимиром Путиным.

    • В августе 2022 года бывший футболист говорил: «Думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время».
    • В феврале 2024-го ему удалось обратиться к Путину на церемонии открытия «Игр будущего».
    • Вместо Fan ID Аршавин спросил о создании российского аналога игрового симулятора FIFA.

    – Вы говорили, что есть только один путь, как исправить вопрос с Fan ID. В итоге вы спросили про русский аналог FIFA.

    – Потому что где это было? На «Играх будущего».

    – Там Fan ID нет?

    – Там – нет.

    – А как это объяснить, что там, где закрытое пространство, Fan ID нет…

    – А как объяснить, что матч «Ростов»«Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен?

    – Поэтому хотелось вопрос про Fan ID , а не про FIFA.

    – Это же было не к месту.

    – Мне кажется, шанс был хороший.

    – Шанс будет только на прямой речи.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    04.03.2024 19:30
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    Комментарии (25)
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    TIMOTHY
    1709572041
    Ссыканул
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    donafelk
    1709572858
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    donafelk
    1709572869
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Axe111
    1709573106
    Очередную чушь промямлил бездарь
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    Bez Imeni
    1709574894
    ссыканул Андрюша
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    VVM1964
    1709575537
    Какой "надо" было задать вопрос - такой и задал, чего тупить то !!! И не надо репортерам из себя дебилов строить ! (((
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    ...уефан
    1709576554
    ...Андрюхе мама велела обходить острые углы в беседе с Путиным. Там у него мама всем рулит, даже финансами)...
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    bset
    1709576814
    "Да я зассал аъаъаъаъаъа" - ответил на вопрос Андрей Аршавин
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    Spirit_78
    1709592349
    Даже если бы спросил - назад никто всё равно не отыграет, т.к. это автоматически будет означать признание своей некомпетентности. Получил бы дежурный ответ и всё.
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    acor94
    1709614058
    Даже Такер Карлсон побоялся про фан айди спрашивать, а вы от шавы хотите. Клоуны
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