Аршавин ответил, почему не задал Путину обещанный вопрос про Fan ID

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не обсудил введение Fan ID с президентом России Владимиром Путиным.

В августе 2022 года бывший футболист говорил: «Думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос. Когда его напрямую попросят изменить свое решение, он может пойти людям навстречу и сделать так, чтобы Fan ID смягчили или убрали на какое-то время».

В феврале 2024-го ему удалось обратиться к Путину на церемонии открытия «Игр будущего».

Вместо Fan ID Аршавин спросил о создании российского аналога игрового симулятора FIFA.

– Вы говорили, что есть только один путь, как исправить вопрос с Fan ID. В итоге вы спросили про русский аналог FIFA.

– Потому что где это было? На «Играх будущего».

– Там Fan ID нет?

– Там – нет.

– А как это объяснить, что там, где закрытое пространство, Fan ID нет…

– А как объяснить, что матч «Ростов» – «Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен?

– Поэтому хотелось вопрос про Fan ID , а не про FIFA.

– Это же было не к месту.

– Мне кажется, шанс был хороший.

– Шанс будет только на прямой речи.