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    • Стало известно, когда «Спартак» сможет вернуться на «Лукойл Арену»

    Стало известно, когда «Спартак» сможет вернуться на «Лукойл Арену»

    «Спартаку» придется сыграть на чужом стадионе только один матч.

    10 марта московская команда примет «Факел» в «Лужниках», после чего вернется на «Лукойл Арену».

    Газон на спартаковском стадионе уже привели в порядок – он будет готов к ответному матчу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга».

    • Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.
    • «Спартак» примет «Оренбург» 14 марта.
    • В первом четвертьфинале москвичи на выезде уступили со счетом 0:1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.03.2024 19:00
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    Комментарии (20)
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    ivany4
    1709569560
    Чем больше пустячных новостей о Спартаке, тем больше видно, мягко скажу, неумных немытых людей на данном ресурсе.
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    Дубина
    1709569711
    газпром виноват всегда! расформировать аля-бзянит ссаный)))
    Ответить
    ...уефан
    1709570263
    ...произошло чудо!) Подробностей этого чуда не знаю)...
    Ответить
    portero
    1709570680
    Если только новый раскатать успели.... Финансы позволили решить проблему, ну и хорошо...
    Ответить
    моэм
    1709571119
    Ну почему от всего что касается Спартака отдаёт нехорошим запахом ???....то ли обслуга и агрономы вместе с Малышевым никудышные работники , то ли это хитрость Спартака , решившего таким образом поберечь газон и потоптаться на Лужниках ....оба варианта с душком , таким чисто европейским гаденько - подленьким .
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    slavutiq70
    1709571150
    О как !!! Волшебник появился махнул палочкой и газон мигом выростит ...
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    aaaaahhhh
    1709571963
    Хорошая новость
    Ответить
    TIMOTHY
    1709572162
    Чемоданом расплатились с влиятельными чиновниками)
    Ответить
    donafelk
    1709572888
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709573184
    Всё в свинарне разворовали. Даже закрывашка стала разваливаться. Гыгыгы
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