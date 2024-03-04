Стало известно, когда «Спартак» сможет вернуться на «Лукойл Арену»

«Спартаку» придется сыграть на чужом стадионе только один матч.

10 марта московская команда примет «Факел» в «Лужниках», после чего вернется на «Лукойл Арену».

Газон на спартаковском стадионе уже привели в порядок – он будет готов к ответному матчу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга».