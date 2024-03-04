Стало известно, когда «Спартак» сможет вернуться на «Лукойл Арену»

«Спартаку» придется сыграть на чужом стадионе только один матч.
10 марта московская команда примет «Факел» в «Лужниках», после чего вернется на «Лукойл Арену».
Газон на спартаковском стадионе уже привели в порядок – он будет готов к ответному матчу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга».
- Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.
- «Спартак» примет «Оренбург» 14 марта.
- В первом четвертьфинале москвичи на выезде уступили со счетом 0:1.