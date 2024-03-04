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    Президент «Урала» сделал заявление о будущем Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, планирует ли клуб продолжать сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.

    «Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся [о продлении контракта], когда это будет нужно. Как это будет выглядеть – в конце сезона.

    Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», – сказал Иванов.

    • Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года.
    • Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.
    • Команда из Екатеринбурга занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19 очками в 19 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 18:06
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