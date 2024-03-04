Президент «Урала» сделал заявление о будущем Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, планирует ли клуб продолжать сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.

«Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся [о продлении контракта], когда это будет нужно. Как это будет выглядеть – в конце сезона.

Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», – сказал Иванов.