Президент «Урала» сделал заявление о будущем Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, планирует ли клуб продолжать сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко.
«Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся [о продлении контракта], когда это будет нужно. Как это будет выглядеть – в конце сезона.
Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», – сказал Иванов.
- Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года.
- Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.
- Команда из Екатеринбурга занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19 очками в 19 турах.