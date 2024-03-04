Юрист назвал условие для возвращения Промеса в Россию

Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских рассказал, какие варианты развития событий есть у Квинси Промеса, задержанного в ОАЭ.

По его словам, голландский футболист все еще может вернуться в Россию, но при одном условии.

«Я слышал его историю, ОАЭ входят в группу стран, которые поддерживают Интерпол. Поэтому если Нидерланды сделают заявку в Интерпол и попросят об экстрадиции Эмираты, то заявка в обязательном порядке будет рассмотрена.

После решения вопроса о его местном нарушении, если в системе есть открытые кейсы, его задержит и допросит прокуратура.

На счет выдачи точно сказать не могу – за какие-то кейсы депортируют, за какие-то идут долгие расследования. Если он не согласен с депортацией, то проходят слушания в прокуратуре или суде внутри ОАЭ, и прокурор или судья выносят решения, достаточно ли данных для депортации.

Если недостаточно, то обвинения снимаются, если да, то готовят к депортации.

Если он просто проехал на красный свет и никого не сбил, он заплатит штраф в размере около 25 тысяч дирхам (около 622 тыс рублей). Он просто заплатит штраф и спокойно уедет в Россию без всяких проблем, даже если скрылся с места происшествия.

Если он сбил кого-то, то несколько лет проведет здесь в тюрьме», – заявил Зеленских.