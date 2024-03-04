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    Юрист назвал условие для возвращения Промеса в Россию

    Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае Денис Зеленских рассказал, какие варианты развития событий есть у Квинси Промеса, задержанного в ОАЭ.

    По его словам, голландский футболист все еще может вернуться в Россию, но при одном условии.

    «Я слышал его историю, ОАЭ входят в группу стран, которые поддерживают Интерпол. Поэтому если Нидерланды сделают заявку в Интерпол и попросят об экстрадиции Эмираты, то заявка в обязательном порядке будет рассмотрена.

    После решения вопроса о его местном нарушении, если в системе есть открытые кейсы, его задержит и допросит прокуратура.

    На счет выдачи точно сказать не могу – за какие-то кейсы депортируют, за какие-то идут долгие расследования. Если он не согласен с депортацией, то проходят слушания в прокуратуре или суде внутри ОАЭ, и прокурор или судья выносят решения, достаточно ли данных для депортации.

    Если недостаточно, то обвинения снимаются, если да, то готовят к депортации.

    Если он просто проехал на красный свет и никого не сбил, он заплатит штраф в размере около 25 тысяч дирхам (около 622 тыс рублей). Он просто заплатит штраф и спокойно уедет в Россию без всяких проблем, даже если скрылся с места происшествия.

    Если он сбил кого-то, то несколько лет проведет здесь в тюрьме», – заявил Зеленских.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи – сейчас он под домашним арестом. Судебное заседание по его делу в Эмиратах может пройти в закрытом режиме.

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    Источник: ТАСС

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    04.03.2024 16:48
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    Комментарии (11)
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    VGreen
    1709561085
    622 тыс рублей за проезд на красный?!?! Жесть....Я конечно понимаю, это ОАЭ, но всё же...
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    Project Бабангида
    1709561241
    да хорош нам тут по ушам топтать. даже шахте заполярной понятно что арабы его в заложники взяли. теперь кто больше заплатит. интерпол или лукойл
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    NewLife
    1709561253
    "Официальный юрист генконсульства РФ в Дубае", если ты не знаешь, что все ордера выданы, и Промес в наручниках летит в Амстердам, следи за публикациями чумазых "друзей" Спартака в Бомбардире и его канализационных источниках.
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    BVG4
    1709561608
    Да, уж.....чёт, похоже, беспросветом попахивает....напрасно старушка ждет сына домой.... ей скажут, она зарыдает...
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    ivany4
    1709561623
    Наконец то ТАСС сподобился написать то, что уже гуляло по интернету! Я еще днем изложил приблизительно такие расклады. А ведь неучи, любители голубого льва, пытались смеяться. Ну ни ума ни образования.))) ЗЫ. Забыли только написать, что суд у арабов по ДТП планируется на 4-5 марта.
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    JTherry
    1709561783
    ерунда всё это, уже известно, что за нарушение ПДД Промес заплатит штраф и его отпустят из Эмиратов, как я утром и предполагал, в догонку Промесу грозит дисциплинарный штраф и в Спартаке (гораздо больший, чем за ДТП)...
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    slavutiq70
    1709561835
    Вот у них штраф за красный ...понятно что доходы больше ...но не настолько ...
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    TIMOTHY
    1709568254
    Тюрьма
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    Freyd
    1709568446
    Блин что за юрист,я точно сказать не могу,потому что я фиговый юрист,и гадаю на кофейной гуще:-)))
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