Экс-защитник сборной Франции раскритиковал Роналду: «Просто заткнись!»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф недоволен резонансным заявлением Криштиану Роналду.
39-летний португалец в январе заявил о превосходстве саудовского чемпионата над французским.
«Меня раздражают слова Роналду. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл Лионель Месси.
Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал Лебеф.
- Роналду выступал в АПЛ, Примере и Серии А.
- В «Аль-Насре» он играет чуть более года.
- Лига 1 формально считается одной из топ-5 лиг Европы.