Экс-защитник сборной Франции раскритиковал Роналду: «Просто заткнись!»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф недоволен резонансным заявлением Криштиану Роналду.

39-летний португалец в январе заявил о превосходстве саудовского чемпионата над французским.

«Меня раздражают слова Роналду. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл Лионель Месси.

Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал Лебеф.