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    • Экс-защитник сборной Франции раскритиковал Роналду: «Просто заткнись!»

    Экс-защитник сборной Франции раскритиковал Роналду: «Просто заткнись!»

    Бывший футболист сборной Франции Франк Лебеф недоволен резонансным заявлением Криштиану Роналду.

    39-летний португалец в январе заявил о превосходстве саудовского чемпионата над французским.

    «Меня раздражают слова Роналду. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл Лионель Месси.

    Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал Лебеф.

    • Роналду выступал в АПЛ, Примере и Серии А.
    • В «Аль-Насре» он играет чуть более года.
    • Лига 1 формально считается одной из топ-5 лиг Европы.

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    Источник: Goal

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    04.03.2024 16:32
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    Комментарии (2)
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    bset
    1709567190
    Ну кстати да)) Францию и Португалию очень легко сравнить по баллам. И если Франция хуже Саудовской Аравии, то Португалия еще хуже. Как на родине на такие слова отреагируют?)
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