Стало известно, почему Shaman не исполнит гимн перед матчем Россия – Сербия

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, не сможет присутствовать в Москве 21 марта.

В этот день сборная России проведет товарищеский матч с Сербией.

Игра состоится на столичном стадионе «Динамо».

25 марта россияне также в Москве примут Парагвай.

«21 марта Shaman дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой «Ты моя». Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет. Что касается других дат, пока сказать ничего не могу.

Кстати, в прошлом году он выступил на закрытии сезона ЦСКА, и по реакции болельщиков на трибунах и в социальных сетях было видно, что всем это очень понравилось.

А неделю назад Ярослав устроил концерт во Дворце гимнастики Ирины Винер вместе со сборной России по художественной гимнастике и другими именитыми спортсменами.

Гимн России – главная песня нашей страны, им завершается каждый сольный концерт артиста, и он с удовольствием исполняет его на спортивных и иных массовых мероприятиях, когда есть такая возможность и позволяет концертный график», – сказал пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.