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    • Стало известно, почему Shaman не исполнит гимн перед матчем Россия – Сербия

    Стало известно, почему Shaman не исполнит гимн перед матчем Россия – Сербия

    Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, не сможет присутствовать в Москве 21 марта.

    • В этот день сборная России проведет товарищеский матч с Сербией.
    • Игра состоится на столичном стадионе «Динамо».
    • 25 марта россияне также в Москве примут Парагвай.

    «21 марта Shaman дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой «Ты моя». Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет. Что касается других дат, пока сказать ничего не могу.

    Кстати, в прошлом году он выступил на закрытии сезона ЦСКА, и по реакции болельщиков на трибунах и в социальных сетях было видно, что всем это очень понравилось.

    А неделю назад Ярослав устроил концерт во Дворце гимнастики Ирины Винер вместе со сборной России по художественной гимнастике и другими именитыми спортсменами.

    Гимн России – главная песня нашей страны, им завершается каждый сольный концерт артиста, и он с удовольствием исполняет его на спортивных и иных массовых мероприятиях, когда есть такая возможность и позволяет концертный график», – сказал пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2024 15:43
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    Комментарии (12)
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    SLADE2019
    1709556955
    Концерт и перенести можно. Так себе отмазка. Все просто в бабки упирается.
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    Цугундeр
    1709557740
    Мутацию голоса переносит. Или не голоса .
    Ответить
    Project Бабангида
    1709557869
    где то с Донбасса бежит на выручку босый патриот Филипп
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    Mirak92
    1709558330
    Все в зал...пе смотрю) ДА и правильно ,щас бы на товарняке и фейерверк и парад забабахать .Маразм крепчает .Сосредоточится за эти деньги ,на детские школы не ?Ах да ,купить бразильцев ,иранцев и прочих ,пусть играют .
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    slavutiq70
    1709559126
    Ну если билеты уже проданы то оно конечно . да ....люди тоже не должны страдать купившие билеты ....перенос . ну все рассчитывают на определённое время . в другое могут не смочь пойти ...
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    qwertyйцукен
    1709562886
    Гагарина спрыгнула, шаман Дронов спрыгнул.Никому не нужна честь петь гимн России.Гы гы
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    моэм
    1709614707
    Розовая блевотина....до сегодняшнего дня я например ничего не слышал ни про эту козу ни про этого козла ....и мне непонятно зачем на бомбере создают рекламу для этой гламурной блевотины .
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