Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором бело-голубые победили «Локомотив» со счетом 2:1.

– «Динамо» наиграло на победу? Концовка получилась валидольной.

– Результат, конечно, закономерен. В первом тайме бело-голубые полностью переиграли железнодорожников, могли забивать и больше. Как минимум на один гол.

– «Локо» разочаровал до перерыва?

– Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

– Замены Дзюбы и Антона Миранчука в перерыве читались?

– Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

– Пиняев – светлое пятно в игре железнодорожников?

– Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты. Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому.