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    Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ, в котором бело-голубые победили «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Динамо» наиграло на победу? Концовка получилась валидольной.

    – Результат, конечно, закономерен. В первом тайме бело-голубые полностью переиграли железнодорожников, могли забивать и больше. Как минимум на один гол.

    – «Локо» разочаровал до перерыва?

    – Из всех команд, которые я видел за эти дни, «Локомотив» провел слабейший первый тайм.

    – Замены Дзюбы и Антона Миранчука в перерыве читались?

    – Ну конечно! Дзюба вообще не бегал, а почему-то ходил. Может, у него микротравма? Не знаю... А Миранчук, как показалось, ошибся в 95 процентах передач.

    – Пиняев – светлое пятно в игре железнодорожников?

    – Понятно, что парень обладает хорошей скоростью. Вышел, начал двигать мяч вперед. Сулейманов хотя бы стал цепляться впереди за мяч. То есть линия атаки после замен освежилась. Отсюда и один гол, и еще моменты. Был же эпизод, когда Тикнизян отдавал передачу Сулейманову, и тот оказался в офсайде. Наиру надо было бить, все спокойно решать самому.

    • В первом тайме у «Динамо» отличился Бителло. Во втором Денис Макаров удвоил преимущество бело-голубых, а затем Рифат Жемалетдинов отыграл один мяч.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах. «Локомотив» с 31 очком – на пятой строчке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 13:09
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1709550740
    Дзюба не бегал , потому что уже давно небегунок ....если Кобелев это не видит , значит совсем деклассировался....зато Дзюба хорош всегда был со скоростными вингерами "работая" в чужой штрафной , забирая верх и сбрасывая Пиняеву и набегающим , если сам не пробил.... а защитник Тикнизян а атаке с Дзюбой разве вингер ?....в 1 тайме был эксперимент Галактионова , неудачный , а на второй тайм , было бы лучше выпустить не Сулейманова , а Дзюбу с Пиняевым и Сарвели....а Галактионову надо бы проверять новые идеи не с Динамо , а с аутсайдерами .
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