Появилась информация о формате суда над Промесом в Дубае

Суд над вингером «Спартака» Квинси Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме.
«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому – ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», – сказал источник «РИА Новости».
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение.
- Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.