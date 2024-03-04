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    Появилась информация о формате суда над Промесом в Дубае

    Суд над вингером «Спартака» Квинси Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме.

    «При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому – ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», – сказал источник «РИА Новости».

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение.
    • Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: РИА Новости

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    04.03.2024 12:30
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    Комментарии (16)
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    СпорЦмен
    1709545626
    Открытая вечеринка, гельотина.
    Ответить
    ...уефан
    1709546028
    ..."и ни кто не узнает, где могилка моя"(с)...
    Ответить
    Цугундeр
    1709546379
    И судьи в белых колпаках..
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709547278
    Промес мудрый,приехал с двумя чемоданами не зря,уедет с одним
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709547623
    Кто с кем там будет так и не понял) тут барыга урод,а с другой стороны терпила!) Сотрудник Газпрома!?)
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709548080
    Посодют, как пить дать посодют. Гыгыгы
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709549455
    Попутал дорожки в эмиратах барыга
    Ответить
    kipmard
    1709550648
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ilichkadr
    1709551587
    Похоже, что Антоху ещё и за ДТП могут посадить от одного месяца до трех лет.
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    zadira56
    1709552593
    "Я слышал его историю, ОАЭ входят в группу стран, которые поддерживают Интерпол, - сказал Зеленских. - Поэтому если Нидерланды сделают заявку в Интерпол и попросят об экстрадиции Эмираты, то заявка в обязательном порядке будет рассмотрена. После решения вопроса о его местном нарушении, если в системе есть открытые кейсы, его задержит и допросит прокуратура". При этом собеседник агентства воздержался от оценки вероятности выдачи Промеса Нидерландам. "На счет выдачи точно сказать не могу - за какие-то кейсы депортируют, за какие-то идут долгие расследования. Если он не согласен с депортацией, то проходят слушания в прокуратуре или суде внутри ОАЭ, и прокурор или судья выносят решения, достаточно ли данных для депортации.
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