Появилась информация о формате суда над Промесом в Дубае

Суд над вингером «Спартака» Квинси Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме.

«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому – ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», – сказал источник «РИА Новости».