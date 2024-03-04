Личка высказался об игре Карраскаля против «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что колумбийский полузащитник команды Хорхе Карраскаль может стать большой звездой. В матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) 25-летний футболист отметился голевой передачей.

– Хорхе Карраскаль выдал свой лучший матч со времен своего выступления за ЦСКА. Будет ли сложно поддерживать его в такой форме?

– Думаю, он способен показывать такой футбол в каждой игре. Я, как тренер, буду ему помогать, разговаривать с ним, тренировать его. Я вижу, что футбол – это не его работа, это его любовь. Когда у тебя есть такой талант, как у Карраскаля, и ты его грамотно используешь, то можешь стать большой звездой.

Я сразу знал, что хочу с ним работать. Я требую от него не только атаковать, но и играть в защите, соблюдать дисциплину, и он это принимает. Помимо этого, он часто принимает решения, которые никто не ожидает. Когда он увидит, что мы можем биться за высокие цели, он будет сам хотеть двигаться вперед.