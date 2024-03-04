Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Личка высказался об игре Карраскаля против «Локомотива»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что колумбийский полузащитник команды Хорхе Карраскаль может стать большой звездой. В матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) 25-летний футболист отметился голевой передачей.

    Хорхе Карраскаль выдал свой лучший матч со времен своего выступления за ЦСКА. Будет ли сложно поддерживать его в такой форме?

    – Думаю, он способен показывать такой футбол в каждой игре. Я, как тренер, буду ему помогать, разговаривать с ним, тренировать его. Я вижу, что футбол – это не его работа, это его любовь. Когда у тебя есть такой талант, как у Карраскаля, и ты его грамотно используешь, то можешь стать большой звездой.

    Я сразу знал, что хочу с ним работать. Я требую от него не только атаковать, но и играть в защите, соблюдать дисциплину, и он это принимает. Помимо этого, он часто принимает решения, которые никто не ожидает. Когда он увидит, что мы можем биться за высокие цели, он будет сам хотеть двигаться вперед.

    • Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо» летом 2023 года.
    • Он провел за бело-голубых 16 матчей в этом сезоне.

    Новости по теме
    Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова 3
    Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored 6
    Радимов: «Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, как стойку» 3
    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+