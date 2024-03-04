Прокуратура Амстердама прокомментировала ситуацию с Промесом

Пресс-служба прокуратуры Амстердама высказалась о мере пресечения вингера «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Ранее сообщалось, что игрок находится под домашним арестом.
«Вам следует спросить у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», – сообщили в пресс-службе.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение.
- Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.