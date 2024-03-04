Прокуратура Амстердама прокомментировала ситуацию с Промесом

Пресс-служба прокуратуры Амстердама высказалась о мере пресечения вингера «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Ранее сообщалось, что игрок находится под домашним арестом.

«Вам следует спросить у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», – сообщили в пресс-службе.