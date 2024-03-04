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    • Прокуратура Амстердама прокомментировала ситуацию с Промесом

    Прокуратура Амстердама прокомментировала ситуацию с Промесом

    Пресс-служба прокуратуры Амстердама высказалась о мере пресечения вингера «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Ранее сообщалось, что игрок находится под домашним арестом.

    «Вам следует спросить у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», – сообщили в пресс-службе.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение.
    • Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2024 11:32
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    Комментарии (2)
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    Project Бабангида
    1709541645
    европредурки с арабодятлами . домашний арест это з.е.б.и.с.ь. можно спокойненько на подоконнике выращивать
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