Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Хаби Алонсо прокомментировал отрыв «Байера» в Бундеслиге

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после гостевого матча 24-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (2:0), сказал, что сейчас положение в турнирной таблице ничего не значит.

    «Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто – в [рейнском] дерби, в великолепной атмосфере.

    Сейчас положение в таблице ничего не значит. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей – и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – сказал Хаби Алонсо.

    • Клуб из Леверкузена занимает первое место в Бундеслиге и опережает «Баварию» на 10 очков.
    • «Байер» довел свою беспроигрышную серию до 34 матчей подряд, в которых одержал 30 побед.

    Новости по теме
    Только 2 тренера одержали больше побед в первых 50 матчах Бундеслиги, чем Хаби Алонсо
    Бундеслига. «Байер» обыграл «Кельн» и оторвался от «Баварии» на 10 очков 1
    «Кельн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
    Источник: официальный сайт Бундеслиги

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+