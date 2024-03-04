Хаби Алонсо прокомментировал отрыв «Байера» в Бундеслиге

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после гостевого матча 24-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (2:0), сказал, что сейчас положение в турнирной таблице ничего не значит.

«Мы довольны победой. Выигрывать здесь непросто – в [рейнском] дерби, в великолепной атмосфере.

Сейчас положение в таблице ничего не значит. Мы знаем, где находимся, пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей – и нам, и другим командам. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом», – сказал Хаби Алонсо.