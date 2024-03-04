Бубнов прокомментировал игру новичков «Зенита» против «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил игру новобранцев «Зенита» в игре с красно-белыми в 19-м туре РПЛ. Встреча закончилась ничьей 0:0.

«Если пройтись по персоналиям, то по новичкам «Зенита» могу сказать, что Артур – это не замена Малкому, и близко не выглядит, как ушедший бразилец. Хотя, может, еще адаптируется. У Педро с дриблингом все в порядке, но пока он не игрок старта. Нино – хороший защитник, но это было известно. Правда, думал, что Родригао будет с ним в паре играть, неужели Эракович.

В целом же «Зенит» играл в свою игру, был верен стилю, но ничего нового не показал. На мой взгляд, Сергеева можно было раньше выпустить, поскольку Кассьерра не выделялся ничем, а затем набегался», – написал Бубнов.