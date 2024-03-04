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    • Бубнов прокомментировал игру новичков «Зенита» против «Спартака»

    Бубнов прокомментировал игру новичков «Зенита» против «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил игру новобранцев «Зенита» в игре с красно-белыми в 19-м туре РПЛ. Встреча закончилась ничьей 0:0.

    «Если пройтись по персоналиям, то по новичкам «Зенита» могу сказать, что Артур – это не замена Малкому, и близко не выглядит, как ушедший бразилец. Хотя, может, еще адаптируется. У Педро с дриблингом все в порядке, но пока он не игрок старта. Нино – хороший защитник, но это было известно. Правда, думал, что Родригао будет с ним в паре играть, неужели Эракович.

    В целом же «Зенит» играл в свою игру, был верен стилю, но ничего нового не показал. На мой взгляд, Сергеева можно было раньше выпустить, поскольку Кассьерра не выделялся ничем, а затем набегался», – написал Бубнов.

    • Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 19 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.03.2024 08:03
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1709533919
    Ничего особенного новички не показали, что вполне естественно, нужно время для адаптации. Хорошо вливаться когда команда на ходу , а тут Вендел и Клава не о чём и команда осталась без вожака. Так и пробегали 90 мин без всплеска. ИМХО.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709535562
    Замены напрашивались в начале 2 тайма, особенно все ждали Педро. Но гений Семака выпустил его на 87 минуте. Гыгыгы
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    JTherry
    1709537496
    "Если пройтись по персоналиям..." то натуральный "новичок" действует гораздо лучше, чем все новички бом.жей вместе взятые...)
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