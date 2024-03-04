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    Стала известна мера пресечения в отношении Промеса в ОАЭ

    Вингер «Спартака» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. По данным NRC.nl, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды.

    3 марта прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение.
    • Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

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    Источник: NRC.nl

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    04.03.2024 07:54
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    Комментарии (17)
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    BlackMurder
    1709529850
    Задолбали новости про этого человека, закройте и хай бы с ним
    Ответить
    Номэд
    1709530205
    Пропиторский бомбардир только всякую собируху собирает со всех источников.
    Ответить
    alefreddy
    1709530923
    одна болтовня могут не могут другого материала получается нет
    Ответить
    Freyd
    1709535129
    Ну и где мера пресечения,болтуны чертовы на бомбандире.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709535391
    Да пофиг на этого наркобарыгу. Тьфу и растереть, забыв кто это. Гыгыгы
    Ответить
    bset
    1709535947
    Бесполезная новость. Как в Нидерландах посадят наконец, так и пишите.
    Ответить
    SLADE2019
    1709536374
    Поражает эта бадяга со стороны Бомбардира - вытаскивать на себя всякое дерьмо из других источников. Ладно бы сами добывали инфу. Могут экстрадировать. И что? А могут и не экстрадировать. Какая ценная информация.
    Ответить
    JTherry
    1709537000
    "по данным NRC.nl..." эти "данные" похожи на провокационные, а наши СМИ и рады всякую хрень постить, тем более "данные" из голландии, где в МУС гораздо более важный россиянин находится под санкциями... постыдились бы перепечатывать всякое дерьмо... уверен, что никакой экстрадиции Промеса не произойдёт, отделается крупным штрафом за нарушение ПДД в Эмиратах и вернут его арабы в Россию: МИД не сможет, ХАМАС поможет...)
    Ответить
    BVG4
    1709537663
    Суд Нидерландов отклонил аппеляцию Промески Саудиты зкстрадировалши зулуса в Голландию, ну и того отправили в тюрьму отбывать наказание Там прослышали, что кого-то должны к ним подсадить
    Ответить
    ivany4
    1709539227
    Вот так и дурачат народ, выдавая старую инфу за свежую. Осетры не могут быть второй свежести!)) Если хотите узнать новости, дождитесь 5 числа, или прочитайте мнения юристов и зарубежную прессу. В двух словах, Нидерланды не могут предоставить документы с обоснованиями выдачи Промеса. Сейчас ведутся устные переговоры. 4-5 числа состоится заседания суда ОАЭ по ДТП Промеса. Варианты наказания от 5000 долларов, либо от месяца тюрьмы до 2(3)-х лет заключения. Если будет вынесен штраф, при его оплате Промесом и отсутствия нужных документов из Нидерландов, Антоха сможет улететь домой.
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