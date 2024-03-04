Стала известна мера пресечения в отношении Промеса в ОАЭ

Вингер «Спартака» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. По данным NRC.nl, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды.

3 марта прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая при прохождении паспортного контроля.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и скрылся с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение.

Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

В прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

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