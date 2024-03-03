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    Президент РПЛ выступил против игры Промеса в России

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

    «Пока дело не закрыто и идет апелляция, говорить, что человек преступник – я бы не стал. Если у человека есть доказанное уголовное наказание – он не должен играть в РПЛ. Промес – одна из главных звезд лиги, он пример для детей. Не знаю, чем закончится апелляция. Но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в РПЛ. Есть юридические моменты, апелляции, мы будем следить. Запретить играть мы не можем, но есть механизмы. Например, комитет по этике», – сказал Алаев.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 18:58
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    Комментарии (48)
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    Freyd
    1709491034
    Плевать на мнение Алаева и вонючих ****.
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    Иван-Попович-google
    1709491393
    Слили Антоху! Думаю, что скорее всего его спецом повезли в ОАЭ. Но в принципе согласен с тем что уголовникам не место на футбольном поле.
    Ответить
    slavutiq70
    1709492734
    Да плевать мне на ихо правосудие ...думаете они выдадут нам хоть одного нашего преступника .
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    kvm
    1709493334
    пендосская подстилка
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    timon2401
    1709493874
    Т.е. Влуту по пъяни отправившему 4х летнего ребенка на тот свет и так же приговорённому Нидерландским судом к уголовному заключению можно, он не преступник.. Однобоко судят как то товарищи(((
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    NewLife
    1709494975
    Алаев, какое твое дело ? Занимайся тем, за что зарплату получаешь, составляй календарь, проверяй качество полей и тд. В России есть компетентные органы, которые занимаются вопросами пребывания иностранцев на территории страны. Твое мнение интересно только пропагон.донам с тв.
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    Fialet
    1709497260
    Олаев иноагент сраный.
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    Pooodle
    1709504457
    Да в Казахстан его, или Узбекистан! Там к его порошочку нормально относятся. Да и ятаган каждый второй носит! Гы-гы-гы!
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1709505556
    Вчера на пальме скакал, а сегодня в цивильное одели и думали человеком стал... Шариков 21 века... С таким бекграундом приехать в Эмираты и так там жидко об.. ться и еще сбежать с места аварии...
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    Cleaner
    1709538142
    Дело с нападением с ножом на двоюродного брата уже закрыто. Апелляции нет. Алаев, Промес под ПРИКРЫТИЕМ Спартака ПОЗОРИТ российский футбол! А вы в РФС все куда то смотрите...(((
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