Президент РПЛ выступил против игры Промеса в России

Президент РПЛ Александр Алаев высказался по поводу ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Пока дело не закрыто и идет апелляция, говорить, что человек преступник – я бы не стал. Если у человека есть доказанное уголовное наказание – он не должен играть в РПЛ. Промес – одна из главных звезд лиги, он пример для детей. Не знаю, чем закончится апелляция. Но не хотелось бы, чтобы люди с непогашенной судимостью играли в РПЛ. Есть юридические моменты, апелляции, мы будем следить. Запретить играть мы не можем, но есть механизмы. Например, комитет по этике», – сказал Алаев.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!