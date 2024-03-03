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    • Экс-участник ЛЕ в составе «Кубани» раскрыл сумму ставочного долга

    Экс-участник ЛЕ в составе «Кубани» раскрыл сумму ставочного долга

    Бывший игрок «Кубани» Владимир Лобкарев рассказал о долгах перед друзьями. Спортсмен занимал на ставки.

    «Я неплохой парень, пытаюсь быть честным, справедливым, но я тоже человек, и я ошибся, признаю это.

    У меня было много друзей, знакомых, партнеров по командам. Когда я полностью загрузил свой лимит, то есть, у человек 30 одолжил денег, а речь идет о приличных суммах, тогда единицы поняли, в каком я состоянии.

    Я до сих пор должен им деньги, но они по-прежнему со мной, поддерживают меня, помогают чем могут. Кто-то жестко осудил, кто-то критиковал, кто-то даже угрожал, требовал вернуть деньги. Сейчас я уже полгода все это исправляю. Да, небольшими суммами, но закидываю – тому, этому и так далее.

    Это сложно, когда у тебя долгов около шести миллионов, а ты зарабатываешь со всеми подработками 150-200 тысяч. Сложно отдать сразу шесть миллионов. Это будет долгая работа, но я стараюсь. Ведь у меня семья, надо квартиру снимать – сами знаете, какие цены в Москве. Я закрываю основные нужды, а остальные деньги отдаю.

    Задача одна – вернуть большой уровень заработка. Если получится заработать полмиллиона или больше, я отдам быстрее. Пока что ситуация такая, я отдаю как могу. Я не собираюсь кого-то кидать, мне совесть не позволит», – сказал Лобкарев на ютуб-канале Алексея Гасилина.

    • Сейчас Лобкарев числится в медийном «Амкале».
    • Уроженец Новороссийска участвовал с «Кубанью» в Лиге Европы.
    • Он провел за краснодарцев более 100 матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 17:32
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1709570575
    крыса ....этих игроков азартных игр надо держать подальше от людей.....долг это святое только мра..ь может так говорить что сперва на собственные нужды а копейки отдать за долг...раньше доллар стоил 25 рублей а сейчас 95 рублей...какое разница большая...раньше за 6 лямов могли купить 3 квартиры а сейчас 1 квартирку....надо его на счётчик поставить...
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    andrei-sarap-yandex
    1709570832
    этих давить надо а не жалеть.....деньги друзей на азартные игры а свои на оплату жилья.....и как он умудрился иметь семью ?????? если нет своего жилья ??????
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