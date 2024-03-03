Экс-участник ЛЕ в составе «Кубани» раскрыл сумму ставочного долга

Бывший игрок «Кубани» Владимир Лобкарев рассказал о долгах перед друзьями. Спортсмен занимал на ставки.

«Я неплохой парень, пытаюсь быть честным, справедливым, но я тоже человек, и я ошибся, признаю это.

У меня было много друзей, знакомых, партнеров по командам. Когда я полностью загрузил свой лимит, то есть, у человек 30 одолжил денег, а речь идет о приличных суммах, тогда единицы поняли, в каком я состоянии.

Я до сих пор должен им деньги, но они по-прежнему со мной, поддерживают меня, помогают чем могут. Кто-то жестко осудил, кто-то критиковал, кто-то даже угрожал, требовал вернуть деньги. Сейчас я уже полгода все это исправляю. Да, небольшими суммами, но закидываю – тому, этому и так далее.

Это сложно, когда у тебя долгов около шести миллионов, а ты зарабатываешь со всеми подработками 150-200 тысяч. Сложно отдать сразу шесть миллионов. Это будет долгая работа, но я стараюсь. Ведь у меня семья, надо квартиру снимать – сами знаете, какие цены в Москве. Я закрываю основные нужды, а остальные деньги отдаю.

Задача одна – вернуть большой уровень заработка. Если получится заработать полмиллиона или больше, я отдам быстрее. Пока что ситуация такая, я отдаю как могу. Я не собираюсь кого-то кидать, мне совесть не позволит», – сказал Лобкарев на ютуб-канале Алексея Гасилина.