В Госдуме оценили, влияет ли дело Промеса на репутацию «Спартака»

Первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил влияние дела Квинси Промеса на клубную репутацию.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

«А «Спартак» в чем виноват? При чем здесь репутация «Спартака», клуб-то при чем?» – сказал Жуков.