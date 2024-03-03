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    • В Госдуме оценили, влияет ли дело Промеса на репутацию «Спартака»

    В Госдуме оценили, влияет ли дело Промеса на репутацию «Спартака»

    Первый вице-спикер Госдумы, болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил влияние дела Квинси Промеса на клубную репутацию.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «А «Спартак» в чем виноват? При чем здесь репутация «Спартака», клуб-то при чем?» – сказал Жуков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.03.2024 15:30
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    Комментарии (42)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709469552
    Как клуб тут при чем? А кто обделал свою репутацию на всю страну, укрывая беглого преступника наркодилера? Сами стали подельниками, а ещё хрюкают. Гыгыгы
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1709469689
    в Госдуме логичнее оценивать "репутацию" бывших думских спортсменов или куда уплывают деньги из госказны, на худой конец, а не обсуждать в кулуарах Спартак)
    Ответить
    СпорЦмен
    1709471352
    Во всем мире укрывательство приступника уголовно наказуемо. А я вообще не вижу разницы между депутатами и теми что работают в срамтаке, компания Лукойл. Одни и теже преступники, только называются по разному.
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    Pooodle
    1709471446
    Ну логично, что именно в Спартаке играли такие как Промяс и Де Зеув)
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    Cleaner
    1709474614
    У Спартака репутация клуба-гопника. Этой репутации Промес не помешает...(((
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    Cleaner
    1709475240
    Получается, что Госдума поддерживает УКРЫВАТЕЛЬСТВО иностранных преступников на территории России. Жуков в своем заявлении это предельно прямо и откровенно сказал.
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    sochi-2013
    1709475819
    Россия получила отказы в экстрадиции более 100 преследуемых лиц только за 2023 год. И статьи там более тяжкие.
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    WE ARE FOR PETER
    1709480339
    Нашли кого спросить
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    Россия
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