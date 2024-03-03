Мележиков дал совет задержанному в ОАЭ Промесу

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал жизненную ситуацию полузащитника команды Квинси Промеса.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

– Нам неизвестны истинные причины, почему он до сих пор в ОАЭ и не может выехать в Россию. Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни. Он знает, что я имею в виду – у нас раньше были с ним разговоры по поводу использования игроком своего личного времени и соответствия его поведения высокому статусу профессионального футболиста и уже фактически легенды «Спартака».

– Верите, что все обойдется?

– Надеюсь на это. Хочу, чтобы Квинси продолжил карьеру! Но шансов все меньше. Вины с руководства я здесь точно не снимаю. Контроль над игроком ими потерян. Решение по его местонахождению в ОАЭ нужно было приниматься сразу после второго сбора. Это самое позднее.