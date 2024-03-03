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    Мележиков дал совет задержанному в ОАЭ Промесу

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал жизненную ситуацию полузащитника команды Квинси Промеса.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    – Нам неизвестны истинные причины, почему он до сих пор в ОАЭ и не может выехать в Россию. Но, на мой взгляд, Квинси нужно немного успокоиться, остепениться и стать скромнее! Стать скромнее не только в поведении, но и в социальных сетях, в демонстрации личной жизни. Он знает, что я имею в виду – у нас раньше были с ним разговоры по поводу использования игроком своего личного времени и соответствия его поведения высокому статусу профессионального футболиста и уже фактически легенды «Спартака».

    – Верите, что все обойдется?

    – Надеюсь на это. Хочу, чтобы Квинси продолжил карьеру! Но шансов все меньше. Вины с руководства я здесь точно не снимаю. Контроль над игроком ими потерян. Решение по его местонахождению в ОАЭ нужно было приниматься сразу после второго сбора. Это самое позднее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 11:54
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    Комментарии (7)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709457352
    Стрела наркоманов и барыг ) бывалый советует как соскочить))
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    SuperNils
    1709457503
    Я правильно понимаю - какой-то Малежик хочет, чтобы наркодилер продолжал травить людей наркотой и загребать в России миллионы, играя в футбол, вместо законной отсидки? Этот мир с ума не сошёл?
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    Алексей З
    1709457629
    Вопрос не простой. Это его личная жизнь, ему можно посоветовать , но повлиять невозможно. У него что в контракте прописано , что после второго сбора надо уезжать в Москву ? Это его ЛИЧНЫЕ риски, он теперь их разруливать будет , а клуб сделает соответствующие выводы.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709458608
    Забудьте про этого наркобарыгу. Его дом тюрьма. Гыгыгы
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    SLADE2019
    1709461089
    Да совет не от мальчика, а от мужа. Выходит Промесу надо стать степенным и только. Все остальное ништяк. Да уж. Легендой он, если и станет, то со знаком минус. Я говорю, инопланетяне наши менеджеры, в том числе и бывшие.
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