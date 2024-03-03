Зарема увидела пользу в отсутствии Промеса в матче с «Зенитом»

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись», – сказала Зарема.