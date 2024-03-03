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    • Зарема увидела пользу в отсутствии Промеса в матче с «Зенитом»

    Зарема увидела пользу в отсутствии Промеса в матче с «Зенитом»

    Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Отсутствие Промеса пошло на пользу в том смысле, что для «Зенита» не было главного раздражителя. Они играли в убаюкивающий футбол без вспышек и эмоциональных атак. Подрейфовали 95 минут и разошлись», – сказала Зарема.

    • Промес задержан в ОАЭ – есть риск экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам тюрьмы.
    • «Спартак» впервые с 2018 года не проиграл в Петербурге в рамках РПЛ.
    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 11:14
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    Комментарии (21)
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    MazaiNN
    1709454154
    Вчера пили с болельщиком ЦСКА болея за Спартак. Вот такой каламбур.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709454204
    Пользу или халву))) антифутбол был от инородных по честному сказать
    Ответить
    NewLife
    1709455018
    Неймется этой женщине увидеть какое-то ЧП, какой-то разгром, а вместо этого облом ее завистливых надежд .
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    slavutiq70
    1709455072
    Да хватит уже печатать эту специалистку ...слава богу не какого отношения уже не имеет не к Спартаку не к футболу вообще ...
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    SuperNils
    1709455555
    Хотел увидеть зарубу реальную, а увидел договорняк позорный.
    Ответить
    insider_retro
    1709456248
    Вместо дрифта дрейф... Бывает...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709456669
    Польза для вас одна - это нулёвый Зенит в этом матче. Бразильцы и в пол силы не играли. Семак их просто не подготовил. Зенит продолжал свой тренировочный процесс. Гыгыгы
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    Красногорск_Фан
    1709458304
    Зарема чаще писю Федуна видит. Вот пусть этим и ограничивается. А футбол оставит в покое.
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    Айболид
    1709458669
    "Флюгера" заскрипели . Раньше они свою главбабу облизывали и на руках носили , а теперича она их удовлетворять перестала .
    Ответить
    моэм
    1709469143
    Отсутствие Абаскаля ещё больший плюс.
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