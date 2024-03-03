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    • «Бешикташ» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 3 марта

    «Бешикташ» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 3 марта

    3 марта состоится знаменитое дерби Стамбула. «Бешикташ» будет принимать «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ», назначивший известного португальского тренера Фернанду Сантуша, старательно сражается за место в еврокубках по итогам сезона 2023/2024. На данный момент команда идет четвертой, что дает право выступать в Лиге конференций.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» всецело сосредоточен на борьбе за чемпионский титул после того, как радостно вылетел из розыгрыша Лиги Европы и Кубка Турции. После 27 туров «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги.

    Личные встречи

    Три крайних очных поединка принципиальных соперников завершились следующими исходами:

    Прогноз на матч «Бешикташ» – «Галатасарай»

    Обе команды не могут похвастать надежными оборонительными редутами, поэтому ожидается весьма веселый футбол. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,53).

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    «Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:05
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