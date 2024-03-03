3 марта состоится знаменитое дерби Стамбула. «Бешикташ» будет принимать «Галатасарай». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Бешикташ»

«Бешикташ», назначивший известного португальского тренера Фернанду Сантуша, старательно сражается за место в еврокубках по итогам сезона 2023/2024. На данный момент команда идет четвертой, что дает право выступать в Лиге конференций.

«Галатасарай»

«Галатасарай» всецело сосредоточен на борьбе за чемпионский титул после того, как радостно вылетел из розыгрыша Лиги Европы и Кубка Турции. После 27 туров «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги.

Личные встречи

Три крайних очных поединка принципиальных соперников завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Галатасарай»

Обе команды не могут похвастать надежными оборонительными редутами, поэтому ожидается весьма веселый футбол. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,53).