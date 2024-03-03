Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В «Спартаке» прокомментировали ситуацию вокруг Промеса

    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о жизненной ситуации полузащитника команды Квинси Промеса.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Мы ждем Промеса. Надеемся, что он продолжит подготовку, будет с командой», – сказал Слишкович.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 1
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2024 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1709437945
    Походу в Спартаке сами не знают, что сделают арабы. Остаётся только надеятся и ждать.
    Ответить
    subbotaspartak
    1709445073
    Не посадят, сыграет ещё, игр много
    Ответить
    Gospod
    1709490023
    он в базе Интеррола. РФ должна его выдать государству Нидерланды..что тут обсуждать не ронятно вообще?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+