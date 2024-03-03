В «Спартаке» прокомментировали ситуацию вокруг Промеса

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о жизненной ситуации полузащитника команды Квинси Промеса.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

«Мы ждем Промеса. Надеемся, что он продолжит подготовку, будет с командой», – сказал Слишкович.