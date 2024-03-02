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    Хлусевич: «Давайте не будем о Промесе»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич на захотел говорить о своем партнере Квинси Промесе.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Промес – лидер команды, поэтому в любом случае его не хватало в матче с «Зенитом» (0:0). Давайте не будем про Квинси», – попросил Хлусевич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 23:06
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1709411292
    Ну а чо...Спартак и без этого дебила справился.Ничья с бразильским Зенитом --хороший результат.
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    ALEXMAN888
    1709412804
    Давайте про Абаскаля.... Вот это мудило полное! Взяли на свою голову. Идиот полный. Что хочу, то ворочу.
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