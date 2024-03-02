Тренер «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»

Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что «Зенит» будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Даниил Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно.

Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше. Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по-разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей», – сказал Слишкович, заменявший дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля.