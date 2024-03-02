Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тренер «Спартака» оценил ничью с «Зенитом»

    Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Мы ожидали, что матч будет развиваться таким образом, что «Зенит» будет владеть мячом. В первом тайме команда действовала компактно, мы смогли перекрыть фланги. Единственный опасный момент мы создали сами, когда Даниил Хлусевич спас нас и выбил мяч с линии ворот. Во втором тайме команда выглядела уверенно, «Зенит» действовал более нервозно.

    Самый опасный момент был на 90‑й минуте. Жалко, что не смогли его реализовать. Считаю, что результат справедлив. Идем дальше. Мы пообщались с командой, я видел, что ребята гордятся друг другом. Мы настраиваемся на победу, но игра может развиваться по-разному. Мы были близки к победе. Тактически матч был практически идеальным. Особенно, если говорить об игре в обороне. Ребята могут гордиться ничьей», – сказал Слишкович, заменявший дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля.

    • «Спартак» впервые за 6 лет не проиграл «Зениту» на его поле в РПЛ.
    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
    • Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» с «Факелом».

    Новости по теме
    Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком» 4
    Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава» 14
    Реакция Аршавина на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак» 12
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    polt
    1709408491
    Зенит в очередной раз не смог выдать полновесное преимущество, а Спартак сыграл очень достойно.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+