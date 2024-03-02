Семак прокомментировал нулевую ничью «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по матчу 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Тяжелая игра. К сожалению, не смогли сегодня победить и порадовать болельщиков. Спасибо им за то, что пришли и поддержали нас. В первом тайме игра была поинтереснее. Думаю, что если бы смогли забить, игра бы раскрылась. Нам не хватило остроты в атаке.

Мне не виделось недонастроя в исполнении нашей команды. Думаю, что дело скорее все же в качестве завершения и последней передачи. Да и «Спартак» хорошо оборонялся», – сказал Семак.