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    • Семак прокомментировал нулевую ничью «Зенита» со «Спартаком»

    Семак прокомментировал нулевую ничью «Зенита» со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по матчу 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Тяжелая игра. К сожалению, не смогли сегодня победить и порадовать болельщиков. Спасибо им за то, что пришли и поддержали нас. В первом тайме игра была поинтереснее. Думаю, что если бы смогли забить, игра бы раскрылась. Нам не хватило остроты в атаке.

    Мне не виделось недонастроя в исполнении нашей команды. Думаю, что дело скорее все же в качестве завершения и последней передачи. Да и «Спартак» хорошо оборонялся», – сказал Семак.

    • Впервые с 2018 года «Зенит» не победил «Спартак» дома в РПЛ.
    • Зенитовцы отстают от 1-го места на 2 очка.
    • Впереди у «Зенита» гостевой матч с «Уралом» (9 марта).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    02.03.2024 22:09
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    Комментарии (1)
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    Давид59
    1709418547
    Действительно тяжёлая игра. Мостовой совсем был без мяча. Педро вышел очень поздно. Касьера тоже пробегал впустую. Вендел привозил. Наверное, Спартак и вправду ничего не дал создать. Нулевая справедлива
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