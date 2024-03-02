Тренер «Спартака» прокомментировал отсутствие Промеса в матче с «Зенитом»

Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался об отсутствии Квинси Промеса на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
«Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны. Если мы будем говорить о том, что кого‑то нет, то это будет выглядеть как отговорка», – сказал Слишкович.