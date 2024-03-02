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    • Тренер «Спартака» прокомментировал отсутствие Промеса в матче с «Зенитом»

    Тренер «Спартака» прокомментировал отсутствие Промеса в матче с «Зенитом»

    Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался об отсутствии Квинси Промеса на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

    «Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны. Если мы будем говорить о том, что кого‑то нет, то это будет выглядеть как отговорка», – сказал Слишкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 19:36
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1709399585
    Сервак трещит по швам!
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    СпорЦмен
    1709399622
    Кто-то от сервера майнит. :)))
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