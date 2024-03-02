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    • Мостовой прокомментировал возвращение Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Мостовой прокомментировал возвращение Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Александр Мостовой высказался о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернулся из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Странное поведение Абаскаля. Если ты дисквалифицирован, то сразу мог ехать в Москву, зачем ты из Дубая летел в Питер? Логичнее тогда было остаться с футболистами на игре и быть на стадионе.

    Мало ли, что там снова случилось в «Спартаке». Может, Абаскаль поехал за Промесом… Никто не знает. История с голландцем кошмар, теперь ситуация с испанцем – красно-белые снова нас разочаровывают.

    Ясно, что это никак не влияет ни на игру, ни на результат. Какая разница, стоит, сидит или лежит Абаскаль на бровке? Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки вообще без тренера!

    И «Спартак» сколько раз хорошо играл без Абаскаля. Какая разница, есть испанец с командой, или его нет?» – заявил Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2024 16:59
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