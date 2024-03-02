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    В Госдуме оценили ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал непростую ситуацию, в которой оказался Квинси Промес.

    Депутат допускает, что футболист «Спартака» стал жертвой провокации.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

    – Независимо от того, Промес ты или Иванов, Петров, Сидоров, находясь на территории любой страны, ты обязан соблюдать еe законы.

    Конечно, мы должны отслеживать интересы нашего клуба и наших спортсменов, при этом соблюдая законы. Адвокаты должны внимательно изучить причины и факты события, которое произошло, узнать, что там случилось и оказать поддержку нашему спортсмену.

    Надо уважать страну, которую посещаешь, и тем более страну, которая гостеприимно к нам относится. Если он в действительности покинул место ДТП, которое, вероятно, он и создал, то конечно, ему придeтся нести ответственность.

    ОАЭ – страна, где независимо от твоего статуса и положения, ты будешь нести ответственность.

    – По законам ОАЭ Промесу может грозить даже тюремное заключение. Отделается ли он штрафом?

    – Нужно внимательно отнестись к этому делу и не забывать, что он ещe находится в международном розыске. Есть вероятность, что коллеги из Нидерландов могут воспользоваться этим событием и затребовать его экстрадицию.

    Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции.

    Может быть и такая версия, если глубоко копать и, может быть, где-то фантазировать. Адвокаты и юристы должны в этом разобраться.

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    Источник: Metaratings

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    02.03.2024 16:40
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    Комментарии (5)
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    RUSARM
    1709388854
    Скажем так,Антошка долетался-ну винит пусть только себя!! Зная что на нем висит уголовка,он опять от без наказанности гоняет по ОАЭ на авто-это уже похеризм!!!
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    Айболид
    1709389370
    Вот как раз Петрова или Сидорова задерживай-не хочу в любой стране мира , никто внимания не обратит . И возмущаться никто не будет .
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    val69
    1709391640
    "Провокация заинтересованных лиц".... Ну-ка, Ну-ка поподробнее.....
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    raritet
    1709395126
    Здесь согласен полностью с тем, что ОАЭ это вам не наша страна. Придется понести наказание соразмерно содеянному.
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    Yafim-Kolchev-google
    1709523493
    ПРИЧЕМ ТУТ ВООБЩЕ МНЕНИЕ ГОС ДУМЫ, ЕЕ В ЭТОЙ ИСТЛРИИ КАК РАЗ НИКТО НЕ СПРАШЕВАЕТ О ЕЕ МНЕНИИ, ДА И ЧТО ЭТА ДУМА МОЖЕТ?
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