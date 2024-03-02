В Госдуме оценили ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал непростую ситуацию, в которой оказался Квинси Промес.

Депутат допускает, что футболист «Спартака» стал жертвой провокации.

В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.

Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.

За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.

На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

– Независимо от того, Промес ты или Иванов, Петров, Сидоров, находясь на территории любой страны, ты обязан соблюдать еe законы.

Конечно, мы должны отслеживать интересы нашего клуба и наших спортсменов, при этом соблюдая законы. Адвокаты должны внимательно изучить причины и факты события, которое произошло, узнать, что там случилось и оказать поддержку нашему спортсмену.

Надо уважать страну, которую посещаешь, и тем более страну, которая гостеприимно к нам относится. Если он в действительности покинул место ДТП, которое, вероятно, он и создал, то конечно, ему придeтся нести ответственность.

ОАЭ – страна, где независимо от твоего статуса и положения, ты будешь нести ответственность.

– По законам ОАЭ Промесу может грозить даже тюремное заключение. Отделается ли он штрафом?

– Нужно внимательно отнестись к этому делу и не забывать, что он ещe находится в международном розыске. Есть вероятность, что коллеги из Нидерландов могут воспользоваться этим событием и затребовать его экстрадицию.

Нельзя исключать вероятность того, что это провокация заинтересованных лиц или даже стран, чтобы спровоцировать некое нарушение, задержать его и затем требовать экстрадиции.

Может быть и такая версия, если глубоко копать и, может быть, где-то фантазировать. Адвокаты и юристы должны в этом разобраться.