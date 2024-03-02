Быстров нашел аргументы в защиту Промеса

Владимир Быстров считает недостаточно весомыми опубликованные доказательства по уголовным делам Квинси Промеса.
– Не верите в вину Промеса?
– Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!
То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.