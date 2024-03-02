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    Быстров нашел аргументы в защиту Промеса

    Владимир Быстров считает недостаточно весомыми опубликованные доказательства по уголовным делам Квинси Промеса.

    – Не верите в вину Промеса?

    – Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!

    То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2024 14:47
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    Комментарии (13)
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    merlovx
    1709380715
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    Cleaner
    1709381769
    Быстров нашел аргументы в защиту Промеса? Что, Вова, у Промеса наркота хорошая? Быстров перебежчик ТУДА-СЮДА, ты умом никогда не отличался...(
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    АлексМак
    1709384024
    идиот
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    paracetamol
    1709386723
    Уже дважды уголовничек!
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    tushkanlz
    1709391287
    ...попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии... от голландцев убежал, от арабов - нет. В Нидерландах ему будет "тренироваться" легче, чем в ОАЭ, если "экстрадициируют"
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