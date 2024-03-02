Быстров нашел аргументы в защиту Промеса

Владимир Быстров считает недостаточно весомыми опубликованные доказательства по уголовным делам Квинси Промеса.

– Не верите в вину Промеса?

– Если я кому-то что-то дал, это значит, что я наркодилер? Конечно, каждый должен следить за тем, что делает, но… Четыре года вели следствие!

То, что там родственники говорят – понятное дело, за бабло.