В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Борнмут». Матч пройдет в Бернли, начало – в 16:00 (мск).

«Бернли»

Команда Венсана Компани занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков. «Бернли» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений, разница мячей 25:58.

Отставание от 17-го места, дающего право остаться в АПЛ, составляет 11 очков.

«Борнмут» набрал 28 очков в 25 играх и находится на 14-м месте в таблице. Подопечные Андони Ираолы добыли 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 33:47.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

28.10.23 «Борнмут» – «Бернли» – 2:1;

22.02.20 «Бернли» – «Борнмут» – 3:0;

21.12.19 «Борнмут» – «Бернли» – 0:1;

06.04.19 «Борнмут» – «Бернли» – 1:3;

22.09.18 «Бернли» – «Борнмут» – 4:0.

Прогноз на матч «Бернли» – «Борнмут»

«Бернли» – неудобный соперник для «Борнмута». Для хозяев эта игра – хороший шанс поправить свои дела. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.83.