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    «Бернли» – «Борнмут»: прогноз на матч 27 тура АПЛ, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре АПЛ сыграют «Бернли» и «Борнмут». Матч пройдет в Бернли, начало – в 16:00 (мск).

    «Бернли»

    Команда Венсана Компани занимает предпоследнее, 19-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков. «Бернли» добыл 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 19 поражений, разница мячей 25:58.

    Отставание от 17-го места, дающего право остаться в АПЛ, составляет 11 очков.

    «Борнмут»

    «Борнмут» набрал 28 очков в 25 играх и находится на 14-м месте в таблице. Подопечные Андони Ираолы добыли 7 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 33:47.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 28.10.23 «Борнмут» – «Бернли» – 2:1;
    • 22.02.20 «Бернли» – «Борнмут» – 3:0;
    • 21.12.19 «Борнмут» – «Бернли» – 0:1;
    • 06.04.19 «Борнмут» – «Бернли» – 1:3;
    • 22.09.18 «Бернли» – «Борнмут» – 4:0.

    Прогноз на матч «Бернли» – «Борнмут»

    «Бернли» – неудобный соперник для «Борнмута». Для хозяев эта игра – хороший шанс поправить свои дела. Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.83.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:43
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