В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Бетис». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 18:15 (мск).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне занимает 4-е место в чемпионате Испании, набрав 52 очка. «Атлетико» добыл 16 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 52:28. Отставание от лидера чемпионата, «Реала», составляет 13 очков.

«Бетис»

«Бетис» набрал 42 очка в 26 играх и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Мануэля Пеллегрини добыли 10 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 31:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 10 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетико» – «Бетис»

«Атлетико» успешно играет против «Бетис» – не видим предпосылок, чтобы севильцы отобрали очки у мадридцев. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.