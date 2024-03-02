Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетико» – «Бетис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта

    «Атлетико» – «Бетис»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Примеры сыграют «Атлетико» и «Бетис». Матч пройдет в Мадриде, начало – в 18:15 (мск).

    «Атлетико»

    Команда Диего Симеоне занимает 4-е место в чемпионате Испании, набрав 52 очка. «Атлетико» добыл 16 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей 52:28. Отставание от лидера чемпионата, «Реала», составляет 13 очков.

    «Бетис»

    «Бетис» набрал 42 очка в 26 играх и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Мануэля Пеллегрини добыли 10 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 31:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 10 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 20.08.23 «Бетис» – «Атлетико» – 0:0;
    • 02.04.23 «Атлетико» – «Бетис» – 1:0;
    • 23.10.22 «Бетис» – «Атлетико» – 1:2;
    • 06.03.22 «Бетис» – «Атлетико» – 1:3;
    • 31.10.21 «Атлетико» – «Бетис» – 3:0.

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Бетис»

    «Атлетико» успешно играет против «Бетис» – не видим предпосылок, чтобы севильцы отобрали очки у мадридцев. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.

    Новости по теме
    «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2024 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+