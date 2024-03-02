В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Болонья». Матч состоится в Бергамо, начало – в 20:00 (мск).

«Аталанта»

Подопечные Джана Пьеро Гасперини распологаются на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, имея 46 очков после 26 матчей. У «Аталанты» 14 побед, 4 ничьи и 8 поражений, разница мячей 48:28.

До разгрома от «Интера» в прошлом туре «Аталанта» не проигрывала в Серии А 8 матчей кряду.

«Болонья»

«Болонья» набрала 48 очков и находится на 4-м месте в таблице. Команда Тиагу Мотты одержала 13 побед, 9 поединков завершила вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 39:23.

Текущая победная серия «Болоньи» – 5 матчей.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Аталанта» – «Болонья»

Очные встречи команд редко получаются результативными. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.77.