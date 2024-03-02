В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Болонья». Матч состоится в Бергамо, начало – в 20:00 (мск).
«Аталанта»
Подопечные Джана Пьеро Гасперини распологаются на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, имея 46 очков после 26 матчей. У «Аталанты» 14 побед, 4 ничьи и 8 поражений, разница мячей 48:28.
До разгрома от «Интера» в прошлом туре «Аталанта» не проигрывала в Серии А 8 матчей кряду.
«Болонья»
«Болонья» набрала 48 очков и находится на 4-м месте в таблице. Команда Тиагу Мотты одержала 13 побед, 9 поединков завершила вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 39:23.
Текущая победная серия «Болоньи» – 5 матчей.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 23.12.23 «Болонья» – «Аталанта» – 1:0;
- 08.04.23 «Аталанта» – «Болонья» – 0:2;
- 10.01.23 «Болонья» – «Аталанта» – 1:2;
- 21.03.22 «Болонья» – «Аталанта» – 0:1;
- 29.08.21 «Аталанта» – «Болонья» – 0:0.
Прогноз на матч «Аталанта» – «Болонья»
Очные встречи команд редко получаются результативными. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.77.