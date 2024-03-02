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    • «Аталанта» – «Болонья»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    «Аталанта» – «Болонья»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Аталанта» и «Болонья». Матч состоится в Бергамо, начало – в 20:00 (мск).

    «Аталанта»

    Подопечные Джана Пьеро Гасперини распологаются на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, имея 46 очков после 26 матчей. У «Аталанты» 14 побед, 4 ничьи и 8 поражений, разница мячей 48:28.

    До разгрома от «Интера» в прошлом туре «Аталанта» не проигрывала в Серии А 8 матчей кряду.

    «Болонья»

    «Болонья» набрала 48 очков и находится на 4-м месте в таблице. Команда Тиагу Мотты одержала 13 побед, 9 поединков завершила вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей 39:23.

    Текущая победная серия «Болоньи» – 5 матчей.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 23.12.23 «Болонья» – «Аталанта» – 1:0;
    • 08.04.23 «Аталанта» – «Болонья» – 0:2;
    • 10.01.23 «Болонья» – «Аталанта» – 1:2;
    • 21.03.22 «Болонья» – «Аталанта» – 0:1;
    • 29.08.21 «Аталанта» – «Болонья» – 0:0.

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Болонья»

    Очные встречи команд редко получаются результативными. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.77.

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    «Аталанта» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:13
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