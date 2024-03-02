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    • «Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта

    «Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта

    В рамках 21-го тура Первой лиги 3 марта 2024 года в 16:00 по московскому времени состоится встреча между «Акроном» и «Родиной».

    «Акрон»

    «Акрон» занимает 3-е место с 35 очками после 20 матчей. Команда одержала 10 побед, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражение. В активе тольяттинцев 27 забитых голов и 15 пропущенных мячей.

    Тольяттинцы отстают от лидера на 3 балла.

    «Родина»

    Москвичи идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Команда по 7 раз выиграла и сыграла вничью, потерпела 6 поражений. В активе миосквичей 30 забитых голов и 20 пропущенных мячей.

    Прогноз на матч «Акрон» – «Родина»

    Личные встречи включают 3 матча, с преимуществом «Акрона» в 2 победы и 1 ничьей.

    В последних 10 матчах «Акрон» добился 3 побед, сыграл вничью 2 раза и потерпел 5 поражений. В то время как «Родина» за тот же период выиграла 4 матча, сыграла вничью 1 раз и потерпела 5 поражений.

    «Акрон» фаворит предстоящей встречи, на тольяттинцев и поставим в этом поединке. Наш прогноз – победа «Акрона» (2.26).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:04
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