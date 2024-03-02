В воскресенье, 3 марта, «Нефтехимик» дома сыграет с «Аланией» в рамках 21 тура Первой лиги. Игру начнут в 17:30 по мск.

«Алания»

Команда занимает 6-ю строчку турнирной таблицы с 32 очками в активе. В 20 проведенных матчах «Алания» одержала 8 побед, сыграла вничью 8 раз и потерпела 4 поражения. Разница в забитых и пропущенных мячах составляет 24:22.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» находится на 11-й позиции с 24 очками. За 20 матчей команда одержала 6 побед, сыграла в ничью 6 раз и потерпела 8 поражений. Разница в голах – 15:20.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Алания»

История личных встреч включает 9 матчей, из которых 2 завершились победой «Нефтехимика» и 4 – победой «Алании».

Что касается формы команд, то «Нефтехимик» не знает поражений в последних 10 матчах, «Алания» не может победить в 7 последних играх.

Впрочем, «Алания» является фаворитом матча. На ее победу дают 2.52, в то время как успех «Нефтехимика» оценен в 2.97. Сделаем почти безрисковый прогноз – ТМ 2.5 (1.48) и обе забьют – нет (1.68).