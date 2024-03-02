Шнякин составил список из проступков Промеса – в нем 9 пунктов

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин проанализировал ситуацию с участием спартаковца Квинси Промеса.

«Давайте итоги подводить. Итак, Квинси Промес:

Нарушает ковидный режим в Испании; Устраивает поножовщину в семье, наносит травму брату; Участвует в масштабной наркосделке, где кокса – на 1,3 тонны; Получает срок – реальное, а не условное, уголовное наказание. Вполне реальные 6 лет; В игре в Грозном оскорбляет Швеца и его семью на поле, а потом убегает от разъяренного Антона, прячась в подтрибунке и автобусе (известная в нашем футболе история); Нередко тусит на вечеринках, с улыбкой вертит режим (тут он не одинок, да и в чем-то простительно, если учитывать его шикарную игру и лошадиное здоровье); Умудряется принять участие в ДТП и сваливает с места событий даже при всех своих текущих проблемах; Не уезжает из ОАЭ до момента начала разбирательств по ДТП, продолжает серьезно рисковать; Пока клуб тушит стаканами (другой тары нет) информационный пожар, Квинси тусит на празднике у одной рэперши и в целом активно/пассивно продолжает наносить имиджевый ущерб чуть ли не главному спортивному бренду России. Великому клубу.

У меня такой вопрос: а вам не кажется, что Квинси уверенно и планомерно идет к тому, чего заслуживает? Пляшет на граблях. Заслуживает Премию Дарвина.

Парень вообразил, что у него пуленепробиваемый иммунитет и перманентно творит дичь. Значит, ничему удивляться не надо: ответственность не размывается, она просто медленно грядет.

Обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака». Сочувствую болельщикам, которые вынуждены краснеть за свою звезду.

Просто напоминаю, что история умеет всe расставлять по своим местам. Хотя не удивлюсь, если Квинси, известный везунчик, как-то выкрутится и здесь», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.