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    • Шнякин составил список из проступков Промеса – в нем 9 пунктов

    Шнякин составил список из проступков Промеса – в нем 9 пунктов

    Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин проанализировал ситуацию с участием спартаковца Квинси Промеса.

    «Давайте итоги подводить. Итак, Квинси Промес:

    1. Нарушает ковидный режим в Испании;
    2. Устраивает поножовщину в семье, наносит травму брату;
    3. Участвует в масштабной наркосделке, где кокса – на 1,3 тонны;
    4. Получает срок – реальное, а не условное, уголовное наказание. Вполне реальные 6 лет;
    5. В игре в Грозном оскорбляет Швеца и его семью на поле, а потом убегает от разъяренного Антона, прячась в подтрибунке и автобусе (известная в нашем футболе история);
    6. Нередко тусит на вечеринках, с улыбкой вертит режим (тут он не одинок, да и в чем-то простительно, если учитывать его шикарную игру и лошадиное здоровье);
    7. Умудряется принять участие в ДТП и сваливает с места событий даже при всех своих текущих проблемах;
    8. Не уезжает из ОАЭ до момента начала разбирательств по ДТП, продолжает серьезно рисковать;
    9. Пока клуб тушит стаканами (другой тары нет) информационный пожар, Квинси тусит на празднике у одной рэперши и в целом активно/пассивно продолжает наносить имиджевый ущерб чуть ли не главному спортивному бренду России. Великому клубу.

    У меня такой вопрос: а вам не кажется, что Квинси уверенно и планомерно идет к тому, чего заслуживает? Пляшет на граблях. Заслуживает Премию Дарвина.

    Парень вообразил, что у него пуленепробиваемый иммунитет и перманентно творит дичь. Значит, ничему удивляться не надо: ответственность не размывается, она просто медленно грядет.

    Обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака». Сочувствую болельщикам, которые вынуждены краснеть за свою звезду.

    Просто напоминаю, что история умеет всe расставлять по своим местам. Хотя не удивлюсь, если Квинси, известный везунчик, как-то выкрутится и здесь», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    02.03.2024 12:56
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    Комментарии (38)
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    kutuzov112
    1709376576
    Ну, а в чём Шнякин не прав?
    Ответить
    NewLife
    1709377105
    Это все не достоверные факты, а выдержки из донесений помойной хейтерской журнашлюшной пздбратии, членом которой этот немытый колаборант и является.
    Ответить
    BoevStas1
    1709377227
    Имидж РПЛ не смешите пожалуйста)))
    Ответить
    Cleaner
    1709377644
    Наносить имиджевый ущерб чуть ли не главному спортивному бренду России! Великому клубу! Не, ну я РЖУ НИ МОГУ!!! Шнякин сам на коксе Промесовском сидит, не иначе!!!...)))
    Ответить
    mikatv
    1709378420
    Прочитал весь перечень, думаю он заслужил гражданство России.
    Ответить
    anatolich72
    1709379483
    Летописец семьи Промеса. Бесплатный.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1709379674
    Шнягина с его 9-ю пунктами "шняги" про Антоху послать в длительное эротическое путешествие!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709379961
    И ведь знали хряки, когда его подписывали про нож и морду в коксе, а всё равно подписали уголовника. Расформировать за дискредитации антинародных. Гыгыгы
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    ...уефан
    1709381554
    ...Шняга - биограф Промеса!)...
    Ответить
    NewLife
    1709388901
    Шнякин, объясни свое увлечение наркотиками настолько, что публично используешь нарко жаргон, называя кокаин коксом.
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