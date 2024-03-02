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    • Титов высказался о влиянии ситуации с Промесом на репутацию «Спартака»

    Титов высказался о влиянии ситуации с Промесом на репутацию «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о репутационных потерях клуба в связи с уголовным преследованием Квинси Промеса в Нидерландах и ОАЭ.

    «Даже если не хочешь читать новости, они все равно долетят до тебя, тем более о том, что касается «Спартака».

    Сначала не придал большого значения всему этому, но на самом деле мы видим, что ситуация совсем другая. Печально это все.

    Футболист он классный. Но есть два разных Промеса – тот, который играет в футбол, и тот, который около футбола. Мы видим очередной скандал с его участием, и это опять не в России, к сожалению.

    Страдают команда и, конечно, репутация клуба. Было удивительно, почему так долго не было комментариев от «Спартака», – сказал Титов.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.03.2024 12:12
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    Комментарии (4)
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    Кнут Юхансон
    1709373305
    ДТП - это подстава, наркотики - подбросили, а брат сам упал на ножик.
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    BVG4
    1709373817
    И это сказал .человек с "чистой совестью и с незапятнанной репутацией"!!! Ну,не знаю! "Около футбола может и нормальный, а вот на поле......гуру российской фармакологии! Что же на них так сильно влияет там????? Самое интересное - чем дальше в лес, тем толще партизаны!
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    aldo conte
    1709374705
    "Футболист он классный". Внесите в закон примечание, что "классному футболисту", а также выдающемуся артисту, талантливому ученому и другим "прекрасным людям" можно иногда участвовать в контрабанде наркотиков, совершать ДТП и еще немного кое-чем заниматься. И не будет никаких вопросов и проблем. Давно известно quvod licet lovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, не позволено быку).
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