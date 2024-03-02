Титов высказался о влиянии ситуации с Промесом на репутацию «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о репутационных потерях клуба в связи с уголовным преследованием Квинси Промеса в Нидерландах и ОАЭ.

«Даже если не хочешь читать новости, они все равно долетят до тебя, тем более о том, что касается «Спартака».

Сначала не придал большого значения всему этому, но на самом деле мы видим, что ситуация совсем другая. Печально это все.

Футболист он классный. Но есть два разных Промеса – тот, который играет в футбол, и тот, который около футбола. Мы видим очередной скандал с его участием, и это опять не в России, к сожалению.

Страдают команда и, конечно, репутация клуба. Было удивительно, почему так долго не было комментариев от «Спартака», – сказал Титов.