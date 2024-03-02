Нидерланды будут тайно добиваться экстрадиции Промеса

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что будет договариваться с ОАЭ о выдаче Квинси Промеса без публичного освещения процесса.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.

Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в прокуратуре.