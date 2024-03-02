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    Нидерланды будут тайно добиваться экстрадиции Промеса

    Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что будет договариваться с ОАЭ о выдаче Квинси Промеса без публичного освещения процесса.

    «Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.

    Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в прокуратуре.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 11:32
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1709369232
    Он же не.г.р. оденьте его в кандалы на шею и пусть пешком до Голандии идет.
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    Cleaner
    1709369842
    Без "публичного освещения процесса" это не значит ТАЙНО. Это значит, что не будет шума в прессе, а будет обычная рутинная работа прокуратуры по выполнению решения суда.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709370179
    Сегодня битва Народной команды России, против народной команды бразилии
    Ответить
    Plyash
    1709372213
    Как говорила в известном фильме Нонна Мордюкова, "...я не удивлюсь,если ваш муж тайно посещает любовницу." Действительно,удивительно,ведь все остальные неверные мужи посещают любовниц в открытую... P.S. А вот Пи@ерланды в открытую стесняются,почему-то...
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