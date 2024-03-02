Нидерланды будут тайно добиваться экстрадиции Промеса

Пресс-служба прокуратуры Амстердама сообщила, что будет договариваться с ОАЭ о выдаче Квинси Промеса без публичного освещения процесса.
«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.
Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в прокуратуре.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.