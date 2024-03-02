Агент раскрыл реакцию Захаряна на вызов в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал включение игрока в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

«Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого.

Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов.

«Реал Сосьедад» тоже без проблем его отпустит», – сказал агент.