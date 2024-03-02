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    Агент раскрыл реакцию Захаряна на вызов в сборную России

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал включение игрока в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.

    «Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого.

    Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов.

    «Реал Сосьедад» тоже без проблем его отпустит», – сказал агент.

    • 21 марта Россия примет Сербию, а 25 марта – Парагвай.
    • Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Захаряна вызвали в сборную впервые после его летнего трансфера в «Сосьедад».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 11:24
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