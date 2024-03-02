Агент раскрыл реакцию Захаряна на вызов в сборную России

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал включение игрока в расширенный состав сборной России на мартовские матчи.
«Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого.
Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов.
«Реал Сосьедад» тоже без проблем его отпустит», – сказал агент.
- 21 марта Россия примет Сербию, а 25 марта – Парагвай.
- Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
- Захаряна вызвали в сборную впервые после его летнего трансфера в «Сосьедад».