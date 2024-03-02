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    Реакция Промеса на новость об аресте в Дубае

    Квинси Промес отрицает, что находился под арестом в ОАЭ.

    Футболист «Спартака» в соцсетях отреагировал на публикацию о его задержании.

    Он оставил в комментариях эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 10:40
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    Комментарии (15)
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    alefreddy
    1709367208
    вот так то пытаются задержать на первую игру
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709367354
    Создаётся впечатление что этот губошлёп наркоторговец живёт в паралельном мире. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709368162
    Промес принял дозу и по этой причине устроил в Дубае ДТП. По этой же причине он и скрылся с места ДТП. Ведь если бы экспертиза показала наркотик в крови Промеса или полиция нашла наркоту в его карманах, то присел бы Промес уже в ОАЭ лет на пятнадцать. А стыдно за Спартака. Укрыватели должны отвечать за все вместе с наркоторговцем!...
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    СпорЦмен
    1709368818
    На барыжном сленге.
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    владимир миронов
    1709372601
    За..бали с этой ..здой,больше не о чен поговорить.
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