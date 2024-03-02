Аленичев дал пессимистический прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

Дмитрий Аленичев считает, что у «Спартака» немного шансов избежать поражения от «Зенита» в 19-м туре РПЛ.

«Считаю, что если Спартак» добьeтся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у «Зенита» и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион.

«Зенит» приобрeл трeх бразильцев за 30 миллионов евро, в то время как «Спартак» купил Угальде, на которого будет интересно посмотреть.

Контрольные игры – это одно, а как он будет выглядеть в официальных матчах, тем более сразу же против чемпиона страны – это другое», – сказал Аленичев.