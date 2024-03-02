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    • Аленичев дал пессимистический прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

    Аленичев дал пессимистический прогноз на матч «Зенит» – «Спартак»

    Дмитрий Аленичев считает, что у «Спартака» немного шансов избежать поражения от «Зенита» в 19-м туре РПЛ.

    «Считаю, что если Спартак» добьeтся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у «Зенита» и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион.

    «Зенит» приобрeл трeх бразильцев за 30 миллионов евро, в то время как «Спартак» купил Угальде, на которого будет интересно посмотреть.

    Контрольные игры – это одно, а как он будет выглядеть в официальных матчах, тем более сразу же против чемпиона страны – это другое», – сказал Аленичев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 10:10
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1709364278
    Всё объективно и на поверхности. Зенит на 2-м месте , зимой на 30 млн.усилился. Спартак на 6-ом , усилился на 13 млн , но потерял лучшего и незаменимого игрока. Семи пядей во лбу не надо иметь , чтобы определить фаворита матча. Футбол любим и за непредсказуемость, будем надеяться на лучшее.
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    SLADE2019
    1709365795
    Действительно сказаны элементарные вещи. Но, если честно, то таких бразильцев, которых прикупила помойка, можно и нужно гнуть. Все в руках Спартака. Другое дело, что я лично в Абаскаля не верю, про оборону спартачей уж не говорю.
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    alp
    1709366867
    автор, але,. почему пессиместический?
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    моэм
    1709367082
    Надежда на победу могла быть реальной даже с пионерлагерем Ярцева , с его спартаковским духом ....но Спартаку . с его рыжечёрной мордой ничего не светит .
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    val69
    1709367094
    Кто бы и что не прогнозировал, я всей душой и сердцем за Спартак!!! Удачи вам парни! Ну, и конечно, честной, красивой игры обеих команд и справедливого судейства!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709367734
    Прав Алень. Зенит классом выше хряков. Уже много лет деклассирует их. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709368422
    Вполне оптимистичный прогноз дал Аленичев. Сказал, что Спартак проиграет с привычным счетом 7:1(СЕМЬ:ОДИН) на глазах у всей страны!!!...)))
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    FCSpartakM
    1709377523
    В гостях играем плохо со всеми,поэтому сегодня все будет плохо
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