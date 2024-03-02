Экс-президент «Спартака» двумя словами охарактеризовал Промеса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубу нужно срочно избавляться от Квинси Промеса.

Он назвал голландского футболиста «пятитонным якорем», тянущим спартаковцев на дно.

«Помните, одно время все кричали, что Промесу нужно российский паспорт дать. Ага, и еще два раза под зад.

Мне кажется, это не та статья, из-за которой нужно бороться за игрока. Даже когда он пырнул ножом своего брата, уже как-то было не очень.

Но когда человек тоннами продает наркотики и об этом есть судебное решение, думаю, в такой ситуации от этого мерзкого преступления клубу, который дорожит своей историей, надо открещиваться моментально.

Человек занимается наркоторговлей в тоннажных масштабах. Куда ещe ниже можно падать. «Спартак» должен сделать то, что он считает правильным.

Со спортивной точки зрения, игрок неплохой и еще бы принес пользу. С имиджевой стороны, он пятитонный якорь, который тащит «Спартак» на дно», – сказал Червиченко.