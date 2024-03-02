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    • Экс-президент «Спартака» двумя словами охарактеризовал Промеса

    Экс-президент «Спартака» двумя словами охарактеризовал Промеса

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клубу нужно срочно избавляться от Квинси Промеса.

    Он назвал голландского футболиста «пятитонным якорем», тянущим спартаковцев на дно.

    «Помните, одно время все кричали, что Промесу нужно российский паспорт дать. Ага, и еще два раза под зад.

    Мне кажется, это не та статья, из-за которой нужно бороться за игрока. Даже когда он пырнул ножом своего брата, уже как-то было не очень.

    Но когда человек тоннами продает наркотики и об этом есть судебное решение, думаю, в такой ситуации от этого мерзкого преступления клубу, который дорожит своей историей, надо открещиваться моментально.

    Человек занимается наркоторговлей в тоннажных масштабах. Куда ещe ниже можно падать. «Спартак» должен сделать то, что он считает правильным.

    Со спортивной точки зрения, игрок неплохой и еще бы принес пользу. С имиджевой стороны, он пятитонный якорь, который тащит «Спартак» на дно», – сказал Червиченко.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.03.2024 09:35
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    Комментарии (10)
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    BRO_football
    1709363174
    Спартак на дне уже давно и Промес здесь не единственная причина.
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    alefreddy
    1709363382
    Червь стоял рядом и продавал наркоту вместе судя по статье
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    fakeid
    1709363681
    позор! по-зор! п о з о р! ПОЗОР! поозооор! гы-гы)
    Ответить
    Алексей З
    1709363829
    Вот этот " Экс- президент Спартака" является чёрным пятном в истории клуба и нашим позором. Бомбардир , выкладывая на ветке высеры этого персонажа вы хотите повлиять на общественное мнение ??? Ох...ть !!! Для этих целей найдите более уважаемых людей , но пожалуйста не из Питера, там за миллеровскую коврижку совесть продали. Стрельцов сидел , Севидов сидел , ну что поделаешь , бывает с футболистами такое.
    Ответить
    Cleaner
    1709363971
    Червиченко: - Спартак пригрел МЕРЗАВЦА!!!
    Ответить
    Евгений-Карпов-google
    1709367733
    Только не Червю говорить о плохом имидже Спартака, так как реально на криминальные бабки он, в своё время, купил Спартак... А сейчас такой белый и пушистый.. Ха, ха
    Ответить
    anatolich72
    1709371540
    Червиченко одним словом"мудк", а Спартак это топ без него всё загнется. Писать будет не о чем.
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    Stanislav-Tsoi-google
    1709459150
    Как этот жирный тип достал!
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1709470761
    Это тот толстожопый,который пытался развалить Спартак когда-то? Стал знатоком футбола и моралистом. Возможно Квинси в чем-то замешан, но для Спартака он сделал больше чем этот критик
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