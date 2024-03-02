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    • «Хайденхайм» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    «Хайденхайм» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    В субботу, 2 марта, «Хаденхайм» дома сыграет с франкфуртским «Айтрахтом». Игра состоится в 24 туре немецкой Бундеслиги и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Хайденхайм»

    Команда занимает 10-е место в таблице с 28 очками. «Хайденхайм» провел 23 матча, выиграв 7 раз, сыграв вничью 7 раз и потерпев 9 поражений. Разница мячей составляет 33:40.

    «Айнтрахт»

    Команда занимает 6-е место в турнирной таблице с 34 очками. «Айнтрахт» провел 23 матча, выиграв 8 раз, сыграв вничью 10 раз и потерпев 5 поражений. Разница мячей составляет 36:30.

    Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Айнтрахт»

    Из трех предыдущих встреч «Хайденхайм» выиграл один матч, а «Айнтрахт» два.

    «Айнтрахт» не выигрывает в последних 6 матчах.

    Гости пребывают в затяжном игровом кризисе и наверняка не сумеют показать потимальную игру, впрочем, букмекеры видят франкфуртцев фаворитом матча. Мы предположим, что обе команды сыграют от атаки и наверняка распечатают ворота друг друга. Наш прогноз – ОЗ Да (1.69).

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:10
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