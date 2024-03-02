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    • «Сокол» – «Динамо»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    «Сокол» – «Динамо»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    В 21 туре Первой лиги «Сокол» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 2 марта и начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Динамо»

    Команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 37 очками. Махачкалинское «Динамо» провело 20 матчей, одержав 11 побед, сыграв вничью 4 раза и потерпев 5 поражений. Разница мячей составляет 21:10.

    «Сокол»

    Команда занимает 16-е место в таблице с 20 очками. «Сокол» провел 20 матчей, выиграв 5 раз, сыграв вничью 5 раз и потерпев 10 поражений. Разница мячей составляет 18:35.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Динамо»

    В пяти очных встречах динамовцы выигрывали в четырех матчах. «Сокол» побеждал в одной встрече.

    «Динамо» не проигрывает в семи матчах кряду.

    Махачкалинцы безоговорочно лидируют в Первой лиге, команда выиграла в 55% противостояний. «Сокол» показывает не столь лучшие результаты и обитает в нижней части таблицы. Наш прогноз – победа махачкалинского «Динамо» (1.94), тотал меньше 2.5 (1.39), ОЗ – нет (1.53).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:04
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