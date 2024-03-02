В 21 туре Первой лиги «Сокол» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 2 марта и начнется в 13:30 по московскому времени.

«Динамо»

Команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 37 очками. Махачкалинское «Динамо» провело 20 матчей, одержав 11 побед, сыграв вничью 4 раза и потерпев 5 поражений. Разница мячей составляет 21:10.

Команда занимает 16-е место в таблице с 20 очками. «Сокол» провел 20 матчей, выиграв 5 раз, сыграв вничью 5 раз и потерпев 10 поражений. Разница мячей составляет 18:35.

Прогноз на матч «Сокол» – «Динамо»

В пяти очных встречах динамовцы выигрывали в четырех матчах. «Сокол» побеждал в одной встрече.

«Динамо» не проигрывает в семи матчах кряду.

Махачкалинцы безоговорочно лидируют в Первой лиге, команда выиграла в 55% противостояний. «Сокол» показывает не столь лучшие результаты и обитает в нижней части таблицы. Наш прогноз – победа махачкалинского «Динамо» (1.94), тотал меньше 2.5 (1.39), ОЗ – нет (1.53).