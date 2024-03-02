2 марта в 15:00 по мск «Ленинградец» и «КАМАЗ» сыграют в 21 туре Первой Лиги.

«Ленинградец»

Команда занимает 14-е место в таблице с 23 очками. «Ленинградец» провел 20 матчей, выиграв 6 раз, сыграв вничью 5 раз и потерпев 9 поражений. Разница мячей – 16:22. Отставание от зоны вылета – 3 балла.

Последняя встреча команды: 18.02.24 «Ленинградец» – «Елимай» 1:0.

«КАМАЗ»

Команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками. «КАМАЗ» провел 20 матчей, одержав 6 побед, сыграв вничью 7 раз и потерпев 7 поражений. Разница мячей – 19:20.

Последняя встреча команды: 24.02.24 «КАМАЗ» – «Черноморец» 1:2.

Очные встречи

Результаты последних 2 личных встреч команд:

В предстоящей встрече обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому поставим на более очевидные варианты. Наша ставка – тотал меньше 2.5 (1.44), ОЗ (нет) – 1.63. Рисковые бетторы могут поставить на победу «Ленинградца» (2.50).