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    • «Ленинградец» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    «Ленинградец» – «КАМАЗ»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    2 марта в 15:00 по мск «Ленинградец» и «КАМАЗ» сыграют в 21 туре Первой Лиги.

    «Ленинградец»

    Команда занимает 14-е место в таблице с 23 очками. «Ленинградец» провел 20 матчей, выиграв 6 раз, сыграв вничью 5 раз и потерпев 9 поражений. Разница мячей – 16:22. Отставание от зоны вылета – 3 балла.

    Последняя встреча команды: 18.02.24 «Ленинградец» – «Елимай» 1:0.

    «КАМАЗ»

    Команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками. «КАМАЗ» провел 20 матчей, одержав 6 побед, сыграв вничью 7 раз и потерпев 7 поражений. Разница мячей – 19:20.

    Последняя встреча команды: 24.02.24 «КАМАЗ» – «Черноморец» 1:2.

    Очные встречи

    Результаты последних 2 личных встреч команд:

    • 27.09.23 «КАМАЗ» – «Ленинградец» 1:0;
    • 03.09.23 «КАМАЗ» – «Ленинградец» 1:1.

    В предстоящей встрече обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому поставим на более очевидные варианты. Наша ставка – тотал меньше 2.5 (1.44), ОЗ (нет) – 1.63. Рисковые бетторы могут поставить на победу «Ленинградца» (2.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:03
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