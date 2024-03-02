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    • «Енисей» – «Торпедо»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    «Енисей» – «Торпедо»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта

    В 21 туре Первой лиги «Енисей» дома сыграет с «Торпедо». Игра состоится 2 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Торпедо»

    Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 27 очками. «Торпедо» провел 20 матчей, одержав 7 побед, сыграв вничью 6 раз и потерпев 7 поражений. Разница мячей составляет 19:20.

    «Енисей»

    Команда занимает 10-е место в таблице с 24 очками. «Енисей» провел 20 матчей, выиграв 7 раз, сыграв вничью 3 раза и потерпев 10 поражений. Разница мячей составляет 30:29.

    Прогноз на матч «Енисей» – «Торпедо»

    В трех последних очных встречах москвичи обыгрывали красноярцев. В предстоящем матче букмекеры считают обе команды равными по силе. Впрочем, на гостей дают чуть меньший коэффициент.Предположим, что в матче будет забито немного голов, поэтому поставим на тотал меньше 2.5 (1.63). Рисковые бетторы могут заключить пари на победу «Торпедо» – 2.63, ну а поклонники красноярцев сделать ставку на успех «Енисея» (2.74).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 00:00
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