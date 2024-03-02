В 21 туре Первой лиги «Енисей» дома сыграет с «Торпедо». Игра состоится 2 марта и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Торпедо»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 27 очками. «Торпедо» провел 20 матчей, одержав 7 побед, сыграв вничью 6 раз и потерпев 7 поражений. Разница мячей составляет 19:20.

Команда занимает 10-е место в таблице с 24 очками. «Енисей» провел 20 матчей, выиграв 7 раз, сыграв вничью 3 раза и потерпев 10 поражений. Разница мячей составляет 30:29.

Прогноз на матч «Енисей» – «Торпедо»

В трех последних очных встречах москвичи обыгрывали красноярцев. В предстоящем матче букмекеры считают обе команды равными по силе. Впрочем, на гостей дают чуть меньший коэффициент.Предположим, что в матче будет забито немного голов, поэтому поставим на тотал меньше 2.5 (1.63). Рисковые бетторы могут заключить пари на победу «Торпедо» – 2.63, ну а поклонники красноярцев сделать ставку на успех «Енисея» (2.74).