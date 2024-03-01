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    • Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»

    Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Не имели преимущества, но и у своих ворот не допускали каких‑то острых моментов. После гола «Ростов» играл уже по счету, но мы хотели доминировать.

    Во втором тайме изменили игру, стали играть активнее, более инициативно – этого нам не хватало в первом тайме.

    В конце матча игра начала раскрываться, мы могли забить, соперник воспользовался своим шансом. Мы пропустили легкие голы», – сказал Осинькин.

    • «Ростов» победил со счетом 2:0.
    • Это первый матч РПЛ после рестарта сезона.
    • Его видеообзор можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 23:34
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1709327508
    Ростов был круче и победу заслужил
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709329046
    Ростов с Валерой это сила)
    Ответить
    Январь 59
    1709357434
    Играли в осторожный футбол. Первый тайм провалили. Ростов был лучше, ппоэтому Ростов победил
    Ответить
    Sviro
    1709457966
    Дворовая команда, поэтому и продули. Стремления к победе нулевое. По газончику побегали, шарик попинали и - домой. И деньги приличные и работать не надо. А на болельщиков - болт положить. Не удивлюсь, если к концу сезона будем в зоне стыка ...
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