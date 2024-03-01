Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Ростова»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

«Не имели преимущества, но и у своих ворот не допускали каких‑то острых моментов. После гола «Ростов» играл уже по счету, но мы хотели доминировать.

Во втором тайме изменили игру, стали играть активнее, более инициативно – этого нам не хватало в первом тайме.

В конце матча игра начала раскрываться, мы могли забить, соперник воспользовался своим шансом. Мы пропустили легкие голы», – сказал Осинькин.