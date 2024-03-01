В субботу, 2 марта, в 24-м туре Бундеслиги встречаются «Унион» и «Боруссия» Д. Игра состоится в Берлине, начало – в 17:30 (мск).

«Унион»

Подопечные Ненада Белицы набрали в 25 очков и занимают 14-е место. У команды 7 побед, 4 ничьих и 12 поражений, разница мячей 23:37. Отрыв «Униона» от зоны вылета составляет 8 пунктов.

«Боруссия» Д

В 23 играх «Боруссия» набрала 41 очко и находится на 4-м месте в таблице.

Команда Эдина Терзича 11 раз победила, 8 раз сыграла вничью и 4 раза проиграла, разница мячей 46:30.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

07.10.23 «Боруссия» Д – «Унион» – 4:2;

08.04.23 «Боруссия» Д – «Унион» – 2:1;

17.10.22 «Унион» – «Боруссия» Д – 2:0;

13.02.22 «Унион» – «Боруссия» – 0:3;

20.09.21 «Боруссия» Д – «Унион» – 4:2.

Прогноз на матч «Унион» – «Боруссия» Д

«Унион» выбрался из зоны вылета и оторвался от нее на солидное расстояние. Однако класс «Боруссии» окажет решающее влияние. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.10.