В субботу, 2 марта, в 24-м туре Бундеслиги встречаются «Унион» и «Боруссия» Д. Игра состоится в Берлине, начало – в 17:30 (мск).
«Унион»
Подопечные Ненада Белицы набрали в 25 очков и занимают 14-е место. У команды 7 побед, 4 ничьих и 12 поражений, разница мячей 23:37. Отрыв «Униона» от зоны вылета составляет 8 пунктов.
«Боруссия» Д
В 23 играх «Боруссия» набрала 41 очко и находится на 4-м месте в таблице.
Команда Эдина Терзича 11 раз победила, 8 раз сыграла вничью и 4 раза проиграла, разница мячей 46:30.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 07.10.23 «Боруссия» Д – «Унион» – 4:2;
- 08.04.23 «Боруссия» Д – «Унион» – 2:1;
- 17.10.22 «Унион» – «Боруссия» Д – 2:0;
- 13.02.22 «Унион» – «Боруссия» – 0:3;
- 20.09.21 «Боруссия» Д – «Унион» – 4:2.
Прогноз на матч «Унион» – «Боруссия» Д
«Унион» выбрался из зоны вылета и оторвался от нее на солидное расстояние. Однако класс «Боруссии» окажет решающее влияние. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.10.