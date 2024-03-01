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    • Журналист: «Болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»

    Журналист: «Болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, как в Нидерландах отнеслись к задержанию Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Задержание Промеса стало главной новостью в медиа. Людям интересно, смогут ли привезти его в Нидерланды для отбывание тюремного заключения.

    Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму», – заявил Каптейнс.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2024 22:33
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    Комментарии (9)
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    ВетеR
    1709322347
    здравые люди мартыхай сядет
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709328787
    Все нормальные люди за то чтобы сидел гад
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1709342453
    С таким послужным списком ему давно сидеть в тюрьме нужно
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1709350275
    Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»,.... Они бы и на с всех куда- нибудь посадили, а с примусом пусть органы занимаются, это не дело клуба
    Ответить
    Виторио
    1709350795
    Болельщики не только голландских мочалок, но и все наши, не спартаковские, мечтают, чтобы Промеса посадили. По понятным причинам. Злых вонючек много везде. Кстати, я не болельщик Спартака, даже наоборот. Но я за наш футбол.
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    Виторио
    1709351188
    Повезло Зениту.
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