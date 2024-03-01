Журналист: «Болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, как в Нидерландах отнеслись к задержанию Квинси Промеса в ОАЭ.

«Задержание Промеса стало главной новостью в медиа. Людям интересно, смогут ли привезти его в Нидерланды для отбывание тюремного заключения.

Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму», – заявил Каптейнс.