Журналист: «Болельщики в Нидерландах хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс рассказал, как в Нидерландах отнеслись к задержанию Квинси Промеса в ОАЭ.
«Задержание Промеса стало главной новостью в медиа. Людям интересно, смогут ли привезти его в Нидерланды для отбывание тюремного заключения.
Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму», – заявил Каптейнс.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.