Марио Фернандес ответил, возможно ли его возвращение в сборную России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, может ли он еще сыграть за сборную России.

– Ещe можем увидеть тебя в сборной России?

– Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболисты.

Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу.

Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких.