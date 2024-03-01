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    • Марио Фернандес ответил, возможно ли его возвращение в сборную России

    Марио Фернандес ответил, возможно ли его возвращение в сборную России

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, может ли он еще сыграть за сборную России.

    – Ещe можем увидеть тебя в сборной России?

    – Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболисты.

    Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу.

    Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких.

    • Фернандес провел 10 сезонов в составе ЦСКА, а прошлым летом присоединился к «Зениту».
    • За сборную России он выступал с 2017 по 2021 год: 33 матча, 5 голов, 3 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2024 21:29
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