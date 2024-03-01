Марио Фернандес ответил, возможно ли его возвращение в сборную России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, может ли он еще сыграть за сборную России.
– Ещe можем увидеть тебя в сборной России?
– Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболисты.
Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу.
Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких.
- Фернандес провел 10 сезонов в составе ЦСКА, а прошлым летом присоединился к «Зениту».
- За сборную России он выступал с 2017 по 2021 год: 33 матча, 5 голов, 3 ассиста.