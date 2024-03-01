Промес сбежал с места ДТП 20 февраля – у него была неделя на беспрепятственный отъезд из ОАЭ

Квинси Промес попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии задолго до возвращения «Спартака» в Россию.

Инцидент с участием футболиста произошел 20 февраля, а дело против него завели только спустя неделю.

«Промес влип 20 февраля! 27-го дело было заведено и его спалили! 29-го задержали!

То есть если бы Промес рассказал обо всем в клубе, то просто улетел бы числа 25-го и сидел бы спокойно.

Реально премия Дарвина. Бедный «Спартак», – написал Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.