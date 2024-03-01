Промес сбежал с места ДТП 20 февраля – у него была неделя на беспрепятственный отъезд из ОАЭ

Квинси Промес попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии задолго до возвращения «Спартака» в Россию.
Инцидент с участием футболиста произошел 20 февраля, а дело против него завели только спустя неделю.
«Промес влип 20 февраля! 27-го дело было заведено и его спалили! 29-го задержали!
То есть если бы Промес рассказал обо всем в клубе, то просто улетел бы числа 25-го и сидел бы спокойно.
Реально премия Дарвина. Бедный «Спартак», – написал Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.