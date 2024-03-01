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    • Промес сбежал с места ДТП 20 февраля – у него была неделя на беспрепятственный отъезд из ОАЭ

    Промес сбежал с места ДТП 20 февраля – у него была неделя на беспрепятственный отъезд из ОАЭ

    Квинси Промес попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии задолго до возвращения «Спартака» в Россию.

    Инцидент с участием футболиста произошел 20 февраля, а дело против него завели только спустя неделю.

    «Промес влип 20 февраля! 27-го дело было заведено и его спалили! 29-го задержали!

    То есть если бы Промес рассказал обо всем в клубе, то просто улетел бы числа 25-го и сидел бы спокойно.

    Реально премия Дарвина. Бедный «Спартак», – написал Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.

    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды, где его приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    01.03.2024 20:45
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    Комментарии (84)
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    Ziklop
    1709318501
    мозг Промесу забыли выдать!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709318989
    Тупой и ещё тупее тупого! Гыгыгы
    Ответить
    anatolich72
    1709320053
    Сейчас Торпедо огорчило миллера, завтра это сделает Спартак без Промеса!
    Ответить
    NewLife
    1709320502
    Егоров, у тебя свечек еще много ? Ты их не транжирь попусту))
    Ответить
    kazak1975
    1709320896
    Я так понимаю, blm уже в москве. Перед игрой встанут на колено, в память об урке.
    Ответить
    Кронштадт65
    1709321179
    вот интересно, что еще должен сделать "замес" чтобы болельщики спама наконец то поняли что это за человек.
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    Eminem
    1709325592
    Ахахах вот я конечно как футболиста его комментировать не имею права , а вот как человек он по моему полный идиот )))))
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    Айболид
    1709327919
    Это его газпром заставил сбежать с места ДТП .
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    Дядя Серёжа
    1709350469
    Может там за какой-нибудь Аль -Насраль пристроится...
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    Oldtrafford83
    1709361940
    Северные потоки думаю тоже он подорвал))
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